В Москве арестован банкир, обвиняемый в выводе денег из России

В Москве арестован бывший председатель совета директоров банков "Балтика" и Инкредбанк Олег Власов. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Тверского суда.

Власову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов.



Банкира подозревают в участии преступной схеме по выводу денежных средств из России за границу. Собеседник издания в Следственном комитете уточнил, что в этой схеме были задействованы молдавские бизнесмены Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и арестованный ранее по делу о "молдавском ландромате" Александр Коркин.



Владимир Плахотнюк является одним из богатейших бизнесменов Молдавии и бывшим главой Демократической партии страны. Российские следственные органы считают его и молдавского бизнесмена Вячеслава Платона одними из ключевых фигур "молдавского ландромата" . Речь шла о выводе из России 22 миллиардов долларовс 2011 по 2014 год под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями. Эти деньги поступали,в основном,на счета связанного с Платоном и Плахотнюком Moldindconbank, откуда перенаправлялись в банки Швейцарии.

Первым арестованным по этому делу был Александр Коркин, акционер молдавского банка Victoriabank, владельцем которого якобы является Плахотнюк. Российские органы также добивались выдачи Вячеслава Платона, который в Молдавии отбывает наказание 17 лет лишения свободы, однако им в этом было отказано.

Одним из акционеров Инкредбанка, которым руководил Власов, был банкир Герман Горбунцов, который, по данным источников РБК, давал показания об устройстве "молдавского ландромата".



