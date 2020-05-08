Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа

Нижняя палата парламента Белоруссии назначила выборы президента страны на 9 августа, передаёт агентство "БелТА". По закону они должны были состояться не позднее двух месяцев до истечения срока действующего президента Александра Лукашенко.

Центризбирком страны должен утвердить план избирательной кампании в пятницу, документы для регистрации инициативных групп должны быть представлены до 15 мая, сообщает Белорусская служба Радио Свобода. Правозащитники предлагали организовать дистанционное голосование из-за эпидемии коронавируса, однако ЦИК это предложение отклонил.

Лукашенко, занимающий пост президента республики с 1994 года, уже заявлял о своём намерении участвовать в выборах. К концу мая с единым кандидатом должна определиться оппозиция, — передаёт Tut.by.