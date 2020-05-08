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Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Нижняя палата парламента Белоруссии назначила выборы президента страны на 9 августа, передаёт агентство "БелТА". По закону они должны были состояться не позднее двух месяцев до истечения срока действующего президента Александра Лукашенко.

Центризбирком страны должен утвердить план избирательной кампании в пятницу, документы для регистрации инициативных групп должны быть представлены до 15 мая, сообщает Белорусская служба Радио Свобода. Правозащитники предлагали организовать дистанционное голосование из-за эпидемии коронавируса, однако ЦИК это предложение отклонил.

Лукашенко, занимающий пост президента республики с 1994 года, уже заявлял о своём намерении участвовать в выборах. К концу мая с единым кандидатом должна определиться оппозиция, — передаёт Tut.by.

  • Выборы в стране пройдут в условиях пандемии коронавируса. По состоянию на 7 мая в республике были зарегистрированы 20 168 человек с положительным результатом анализа на коронавирус.

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