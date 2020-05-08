Вода и выборы. США не зовут Россию добывать лунные ископаемые

По данным агентства Reuters, американская администрация готовит проект международного договора, регулирующего добычу полезных ископаемых в космосе. Соглашение "Артемида" ("Артемида" – название текущей лунной программы, которую НАСА разрабатывает вместе с Европейским космическим агентством и Японией), по словам источников агентства, будет описывать создание "зон безопасности" вокруг баз по добыче лунных полезных ископаемых, и в него не позовут Россию – во всяком случае, на первом этапе. Второй раз за весну Дональд Трамп делает шаги к легализации добычи лунных ресурсов, вызывая возмущение Роскосмоса и других российских чиновников.

Речь в готовящемся соглашении не идет о территориальных претензиях, но любая деятельность в "зоне безопасности", утверждают собеседники Reuters, потребует согласования с владельцами лунной базы. Подписантами соглашения могут стать помимо США – Канада, Япония, европейские страны и Объединенные Арабские Эмираты. Россия не входит в это число, сообщает агентство со ссылкой на источники, потому что рассматривается США недружественной стороной в космосе после событий февраля 2020 года, когда российский космический аппарат преследовал, согласно заявлению Пентагона, американский спутник-шпион.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнил соглашение по лунным ископаемым с вторжением в Ирак и Афганистан. "Принцип вторжения один и тот же, будь то Луна или Ирак: инициируется создание "коалиции согласных" (как вариант – "коалиции желающих"), а затем, минуя ООН и даже НАТО, если там кто-то сомневается, – вперёд к поставленной цели. Только выйдет из этого очередной Ирак или Афганистан", – написал Рогозин в твиттере.

Соглашение "Артемида" может стать еще одним шагом юридического оформления со стороны США притязаний на космические ресурсы, главным образом – лунные. Всего месяц назад, в начале апреля Дональд Трамп подписал указ "в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах", в котором постулируется право США на использование полезных ископаемых Луны и других космических объектов. Использование полезных ресурсов из космоса до сих пор фактически не регулируется никакими международными соглашениями. В 1979 году Генассамблея ООН приняла резолюцию по Соглашению о деятельности государств на Луне и других небесных телах, которое описывало Луну (и другие космические объекты) как "достояние всего человечества", а ее исследование и использование должно производиться "в интересах всех стран мира". Соглашение, впрочем, не было ратифицировано ни в США, ни в СССР, ни в большинстве других стран.

До недавнего времени вопрос принадлежности космических ресурсов не имел практической значимости: их добыча, доставка на Землю или другое использование были коммерчески бессмысленны, из космоса привозили разве что опытные образцы пород. Теперь ситуация изменилась, и полезные ископаемые, в первую очередь лунные, становятся ценными, впрочем, не для применения на Земле, а для использования на самой Луне, а может быть, и на околоземной орбите, куда их, несмотря на большее расстояние, доставить с Луны может быть дешевле, чем с любого земного космодрома. Дональд Трамп активно продвигает программу "Артемида" по освоению естественного спутника Земли, которая включает строительство лунных баз уже в нынешнем десятилетии, причем первый полет с высадкой астронавтов на Луну запланирован на 2024 год. Эксперты предполагают, что "Артемида" может быть частью предвыборной программы Дональда Трампа, второй президентский срок которого, в случае победы на предстоящих выборах, закончится как раз в 2024 году.

В апрельском указе американский президент прямо подчеркнул, что не признает соглашение сорокалетней давности – не подписанное и не ратифицированное США. "Американцы должны иметь право на коммерческую разведку, добычу и использование космических ресурсов в соответствии с применимым законодательством. Юридически и физически космос является уникальным пространством человеческой деятельности, и США не рассматривают его как всеобщее достояние". Более того, указ возлагает на американского госсекретаря обязанность возражать любым попыткам других стран "трактовать Соглашение о Луне как отражающее или каким-либо иным образом выражающее обычное международное право".

Агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет



Подписание указа прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, который заявил, что указу Трампа еще предстоит дать юридическую оценку. "Но всё-таки какая-то приватизация космоса в тех или иных формах – а сейчас я затрудняюсь сказать, можно ли это расценивать как попытку приватизации космоса, – такие попытки были бы неприемлемы", – добавил Песков. С возмущением отреагировали в Роскосмосе: "Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество", – сказал заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев. В российском МИДе тоже не оставили без внимания решение Белого дома: "Непонятно, по какому праву администрация США пытается отвести лишь себе лидирующую роль в формировании глобальной повестки дня по столь чувствительному международному вопросу", – считают в ведомстве.

Независимый космический эксперт, автор книги "Люди на Луне" (поступит в продажу в июне 2020 года) Виталий Егоров рассказал Радио Свобода, почему именно сейчас Соединенные Штаты озаботились лунными ресурсами, что можно найти полезного на Луне и есть ли у России практический интерес к добыче полезных ископаемых на естественном спутнике Земли.

– Ситуация с полезными ископаемыми в космосе действительно юридически плохо отрегулирована?

Кто-то уже технически может добывать ископаемые на Луне, а кто-то уже, наоборот, нет

– По сути прямых международных соглашений, регламентирующих добычу, нет. Есть соглашение о Луне и других космических телах 1979 года, но оно не подписано и не ратифицировано практически никакими участниками реальной космической деятельности, то есть ни Америка, ни СССР, ни Китай тогда его не подписали и не ратифицировали. Лишь Индия из нынешних космических лидеров подписала соглашение, но тоже не ратифицировала его. Оно сохранялось, пока ни у кого не было реальной возможности добывать полезные ископаемые в космосе, просто как правовая традиция: никто не подписывал, но все придерживались, потому что нет ничего другого. В документе было прописано, что никто не имеет права присваивать космические тела или их территории, но это было прописано и в предыдущем Договоре о космосе 1967 года, который, кстати, как раз подписан и ратифицирован многими странами. А в Соглашении о Луне 1979 года была формулировка, что все добытое является достоянием человечества. Если бы Америка подписала это соглашение, то любая страна могла бы обратиться в Америку и потребовать свою часть лунного грунта, который Америка добыла самостоятельно, в ходе экспедиций "Аполлона". Естественно, Америка не была заинтересована в этом, и это, наверное, один из факторов, почему она не ратифицировала и не предприняла никаких усилий, чтобы это соглашение действительно стало законом. То, что сейчас предлагает Трамп, по сути, это попытка прекратить вот эту давнюю неопределенность с космическими ресурсами. Пока про территории речь не идет, но все равно он зашел на поле, которое очень долго участники космической деятельности старались не трогать, потому что при всей неопределенности имеющийся статус-кво всех устраивал. Но возможности в космонавтике растут, причем растут в сильном дисбалансе. Кто-то уже технически может добывать ископаемые на Луне, а кто-то уже, наоборот, нет. Россия на сегодня технически, может быть, и имела бы возможность отправить человека на Луну или, если бы задалась такой целью, лет через 10, но экономически такую цель ставить смысла нет, потому что есть более приоритетные задачи – развитие экономики, внутреннего производства, импортозамещения. Достаточно новости посмотреть, даже не считая эпидемии, понятно, что в российской экономике много задач, которые нужно решать, не покидая планеты Земля. А Америка может себе позволить такое. У НАСА уже есть определенная доля бюджета, которая направляется исключительно на пилотируемые программы. И после отказа от шаттлов, после получения, наконец, частных космических кораблей уже средства можно направлять на более амбициозные задачи, чем орбитальные полеты, в том числе на освоение Луны.

– Но Луна вряд ли может быть интересна для Земли именно как источник полезных ископаемых?

– Естественно, с экономической точки зрения в добыче полезных ископаемых на Луне нет никакого смысла. То есть в ближайшие, я думаю, лет 50 лунные ресурсы не будут представлять никакого экономического интереса для земной промышленности. Там нет ничего, чего не было бы на Земле. Когда говорят о лунных ресурсах, часто вспоминают гелий-3 (может использоваться в качестве топлива в одной из схем перспективной термоядерной энергетики. – РС), но он тоже есть на Земле, и добыть его на Земле, с учетом всей логистики, намного дешевле – даже учитывая, что на нашей планете он в намного более рассеянном состоянии, чем на Луне. Мне встречалась информация, что рентабельность добычи земного гелия-3 будет достигнута тогда, когда его цена достигнет 100 тысяч долларов за литр в газообразном виде. Пару лет назад его реальная цена была 33 тысячи долларов за литр. На гелий-3 пока нет спроса, нет потребности в его добыче даже на Земле. "Газпром" сообщал, что рассмотрит технологии, позволяющие добывать гелий-3 из земного природного газа. Даже если появится спрос на гелий-3 масштабный, промышленный, если будет освоена управляемая термоядерная реакция, у "Газпрома" будет больше шансов стать сырьевым лидером, чем у Роскосмоса, и Роскосмос снова проиграет в борьбе за бюджеты, инвестиции и за роль на международной арене.

– Если на Земле лунные ископаемые не нужны, то где они могут пригодиться?

Директиву Трампа можно рассматривать именно как подготовку хозяйственного обеспечения своей лунной базы

– На самой Луне, а еще в космическом пространстве. С точки зрения расходов топлива доставить воду с Луны до низкой околоземной орбиты дешевле, чем с Земли. На 400 тысяч километров от Луны до МКС потребуется меньше энергии, чем на 400 километров от Земли до МКС – просто из-за разницы силы притяжении Луны и Земли. Фактически Трамп открывает дальнейший простор для частно-государственного партнерства. Сейчас есть схема снабжения МКС, когда НАСА платит не за ракету и не за корабль, а за саму доставку. В будущем снабжение может частично пойти и с Луны, да и лунные базы, если удастся их создать, нужно будет снабжать. Мне встречалась информация, что на МКС в сутки расходуется 14 литров воды на человека – даже с учетом рециркуляции расход все равно большой, это не только на питье и питание, но и на технические нужды. При этом доставка литра воды на МКС сейчас стоит примерно 25 тысяч долларов, а на Луну будет стоить около полумиллиона долларов. Ценен не гелий-3, а простая вода, содержание которой в грунте у полюсов Луны может достигать 5 процентов. Если НАСА или международная кооперация будет строить базу на Луне, они смогут раздавать контракты для частных компаний, чтобы участники сами добывали воду на Луне и доставляли ее. Директиву Трампа можно рассматривать именно как подготовку хозяйственного обеспечения своей лунной базы.

– Но российские чиновники заговорили про "экспроприацию" и "захват".

– Конечно, в России эти инициативы трактуются прежде всего в политическом смысле. Вот этот новый документ, о котором написало агентство Reuters, в нем же речь не о том, что будут формироваться суверенные территории таких-то стран, нет, обсуждается по сути средство защиты от промышленного шпионажа. На Международной космической станции работают много стран, но китайцев туда не пускают. Вот если на Луне будет международная лунная база, на нее тоже смогут кого-то не пускать. Если условный китайский луноход захочет приблизиться к этой базе, ему нужно будет заранее уведомить космические агентства, которым эта база принадлежит, и получить разрешение. Юридическое основание для этого соглашение "Артемида", видимо, и должно заложить. Между прочим, о том, чтобы "не подходили к нашим старым местам посадки", НАСА говорило еще лет 10 назад, в 2009 или 2008 году. НАСА тогда выпустило рекомендации о посещении старых мест посадок "Аполлонов", и там сказано не приближаться к "Аполлону-11" ближе 70 метров, а к "Аполлону-17" ближе 200 метров, примерно так. Многие это трактовали так, что американцы запрещают приближаться к местам старых посадок, чтобы там что-то такое не увидели. В действительности это, конечно, далеко не так, НАСА имело в виду лишь рекомендацию, просьбу – не затоптать исторические следы. Кстати, речь шла только про 11-й и про 17-й "Аполлоны". Про остальные они сказали – до 1 метра можете спокойно подходить.

– Имеющейся на Луне воды хватит и для обеспечения атмосферы лунных баз?

– По запасам там воды хватит для водоснабжения города, а может быть, для маленькой страны. У полюсов есть большие затененные кратеры, там, по некоторым оценкам, содержатся миллионы тонны воды. Вопрос в том, в какой форме она содержится, как ее оттуда добыть. Если это связь на химическом уровне, как в кристаллической решетке, энергии побольше потребуется, чтобы воду оттуда вытащить. Если это просто механическое перемешивание льда и грунта, как вечная мерзлота, например, на Земле, это уже проще. Если там куски льда лежат, их можно добывать, грубо говоря, киркой и лопатой. Определить форму содержания воды в лунном грунте – одна из важных научных задач для ближайшего десятилетия. А по объему ее хватит как минимум для поддержания атмосферы. Первоначально, конечно, будет доставка с Земли, будет обязательный резерв в баллонах, но поддерживать атмосферу станций вполне реально уже, используя лунные ресурсы.

– По данным Reuters, в соглашение "Артемида​" не позовут Россию. Это свидетельство очередного минимума в уровне отношений США и России в космосе?

Освоение Луны – это не наука, это прежде всего политика

– Отношения России и США в принципе охлаждаются уже как минимум лет шесть после известных событий, а космос не может быть полностью независим от всего остального политического фона. Хотя здесь еще сохраняется традиционная связь, которую заложили еще, наверное, во времена "Союза" – "Аполлона" и активно развили в 90-е и 2000-е. Но новых партнерских соглашений практически не заключается. Последнее совместное соглашение, как раз про Луну, было подписано еще предыдущим руководителем Роскосмоса – о совместном участии в программе окололунной космической станции "Гетвей", но с тех пор, по-моему, дело никуда не продвинулось. Роскосмос, в общем-то, заинтересован в сохранении и продолжении сотрудничества, но пилотируемая космонавтика, освоение Луны – это не наука, это прежде всего политика. И правила игры здесь диктуют уже политические представления, а не соображения научного или инженерного плана. Так что здесь и Роскосмос хотел бы, и НАСА хотело бы, но решать будут уже не Рогозин и Брайденстайн (глава НАСА – РС), а совсем другие люди.

– Источники Reuters говорят, что на этот раз поводом оставить Россию в стороне была февральская история со спутниками. А в МИДе ведь вообще настаивают, что ничего такого не было.

– Вероятнее всего, что-то все-таки было. Конечно, подробности ни та, ни другая сторона не расскажет, но любители регистрировали и изменения орбиты российского спутника, и американского спутника-шпиона, и было понятно, что все это не случайно. В общем-то, здесь ничего нового нет, такие игры и раньше, скорее всего, велись, но сегодня действия российских спутников воспринимаются как удобный повод заявить, что Россия ведет себя агрессивно, а поэтому мы с ней не будем работать. Удобный повод, например, чтобы не пригласить Россию в новое соглашение.

– Насколько пандемия коронавируса отложит планы по освоению Луны?

Приоритеты могут быть смещены от повышения благосостояния граждан в сторону демонстрации превосходства на мировой арене



– Если говорить о российской космонавтике, то здесь многое зависит от цен на нефть. Федеральный бюджет по большей части формируется из нефтяных цен, а главный источник финансирования Роскосмоса – это государственный бюджет. Лунная программа (предполагает высадку космонавтов на Луну после 2030 года. – РС) для Роскосмоса является методом выбить дополнительное финансирование. Текущий уровень поддерживает современное состояние нашей космонавтики и, естественно, не открывает никаких новых возможностей. Чтобы лететь к Луне, нужно как минимум вдвое, а лучше втрое увеличить современный бюджет Роскосмоса. Ожидания и с учетом общего состояния экономики, и из-за карантина, из-за значительной приостановки экономической деятельности, падения доходов от налогов, падения цен на нефть, конечно, таковы, что надеяться в ближайшие годы на кратное повышение финансирования Роскосмоса не приходится. С другой стороны, Гагарина запускали в стране, которая еще только восстанавливалась после войны, где многие еще на телегах ездили. Это вопрос приоритетов, которые, конечно, могут быть смещены от повышения благосостояния граждан в сторону демонстрации превосходства на мировой арене, демонстрации высокого уровня науки и техники. Так что я не исключаю возможности, что Роскосмос все-таки получит свое удвоение бюджета. В США ситуация, конечно, легче. Думаю, вот сколько продлится карантин, настолько может быть и отодвинута лунная программа. При этом США серьезно продвинулись даже за последние месяцы, например, распределили контракты на разработку посадочного лунного модуля. Уже готовятся провести пока статистические, но испытания центрального блока сверхтяжелой ракеты SLS, корабль "Орион" практически готов к полету, хоть и к беспилотному, а теперь и по посадочным системам есть продвижение, на это выделены первые сотни миллионов долларов, и это дает уверенность, что новая высадка на Луну произойдет в ближайшее десятилетие. Я не верю в 2024 год, но это последний год гипотетического второго срока Трампа, если он будет переизбран, и я рассматриваю идею высадки американцев на Луне к 2024 году как инструмент предвыборной программы. А вот к 2026 году посадка на Луне вполне реальна при сохранении современных, текущих темпов разработки и, главное, финансирования этой программы, – считает Виталий Егоров.