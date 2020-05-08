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Путин выступил с видеообращением к гражданам Австрии

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выступил с видеобращением к жителям Австрии в связи с 75-летием освобождения Европы от фашизма, сообщает Кремль.

Путин отметил, что победа над нацистами спасла человечество и открыла путь к возрождению демократической Австрии. "За её освобождение отдали свои жизни свыше 26 тысяч советских солдат", – сказал президент. Он поблагодарил австрийцев за бережное и уважительное отношение к воинским захоронениям.

Путин пожелал австрийцам успешно преодолеть эпидемию коронавируса. Её российский лидер назвал "общей новой угрозой".

В сообщении Кремля отмечается, что Путин обратился к гражданам Австрии по предложению федерального канцлера Себастьяна Курца.

С обращениями к австрийцам также выступили президент США Дональд Трамп, представители Франции и Великобритании. Все выступления транслировала австрийская общественная телерадиокомпания ORF.

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