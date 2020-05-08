Тбилиси отзывает из Киева своего посла для консультаций. Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. Это стало ответом на назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Совета реформ при президенте Украины.
Руководитель грузинского МИД подчеркнул, что отзыв посла не означает разрыва дипломатических отношений с Украиной.
Президент Украины назвал ошибочным решение Грузии отозвать своего посла. Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет отвечать симметрично.
- Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. После смены власти против экс-главы государства возбудили несколько уголовных дел, в том числе – за злоупотребление служебным положением. По некоторым делам Саакашвили признали виновным и приговорили к нескольким годам тюрьмы.
- В мае 2015 года бывший президент Украины Пётр Порошенко назначил Саакашвили председателем Одесской областной государственной администрации и выдал ему украинское гражданство. В 2017 году Порошенко отменил оба своих решения.
- В сентябре того же года Саакашвили с помощью своих сторонников прорвался на территорию Украины и потребовал отставки Порошенко.
- 28 мая 2019 года Зеленский вернул Саакашвили гражданство.
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