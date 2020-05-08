Тбилиси отзывает из Киева своего посла для консультаций. Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. Это стало ответом на назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Совета реформ при президенте Украины.

Руководитель грузинского МИД подчеркнул, что отзыв посла не означает разрыва дипломатических отношений с Украиной.

Президент Украины назвал ошибочным решение Грузии отозвать своего посла. Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет отвечать симметрично.