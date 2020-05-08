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Тбилиси отзывает из Киева своего посла для консультаций

Тбилиси отзывает из Киева своего посла для консультаций. Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. Это стало ответом на назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Совета реформ при президенте Украины.

Руководитель грузинского МИД подчеркнул, что отзыв посла не означает разрыва дипломатических отношений с Украиной.

Президент Украины назвал ошибочным решение Грузии отозвать своего посла. Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет отвечать симметрично.

  • Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. После смены власти против экс-главы государства возбудили несколько уголовных дел, в том числе – за злоупотребление служебным положением. По некоторым делам Саакашвили признали виновным и приговорили к нескольким годам тюрьмы.
  • В мае 2015 года бывший президент Украины Пётр Порошенко назначил Саакашвили председателем Одесской областной государственной администрации и выдал ему украинское гражданство. В 2017 году Порошенко отменил оба своих решения.
  • В сентябре того же года Саакашвили с помощью своих сторонников прорвался на территорию Украины и потребовал отставки Порошенко.
  • 28 мая 2019 года Зеленский вернул Саакашвили гражданство.

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