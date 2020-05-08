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Слушатели Радио Свобода помогли кубинцу с лечением и жильём

Джуниор Санчес Родригес, гражданин Кубы, которому помогли московские активисты

30 апреля в эфире программы "Человек имеет право" мы рассказали о гражданине Кубы Джуниоре Санчесе Родригисе, который застрял в России из-за пандемии коронавируса. У него не осталось денег, питаться приходилось найденными объедками. До этого неприятного приключения у Санчеса Родригеса был обнаружен диабет.

Сюжет о кубинце увидели активисты из группы в фейсбуке "Диабет I типа со стажем@. Они связались с нашей редакцией и попросили контакты Джуниора, чтобы помочь ему с лекарствами.

Выяснилось, что кубинец не знает, какой именно у него тип диабета и какие лекарства нужны. О диагнозе ему сказали в медпункте аэропорта Шереметьево 23 апреля – в день, когда Санчес Родригес не смог вернуться домой из-за отмены рейса, после чего ему стало плохо.

"В медпункте мне сказали, что у меня диабет, и сделали два укола инсулина, – вспоминает Джуниор Санчес Родригес. – Я попросил остаться полежать ещё немного, но мне ответили, что всю необходимую помощь они уже оказали и теперь я должен уйти".

На следующий день после выхода сюжета к кубинцу приехала врач-эндокринолог Наталья Маркизова, которая также состоит в группе "Диабет I типа". Она измерила больному уровень сахара в крови. Глюкометр показал 27,2 ммоль/л при норме от 3,3 до 5,5 ммоль/л. Маркизова вызвала скорую помощь и настояла на том, чтобы кубинца госпитализировали. Неделю Санчес Родригес проходил бесплатное лечение в московской ГКБ им. А.К. Ерамишанцева.

"В больнице были очень хорошие условия. После выписки мне дали список лекарств, которые нужно купить, объяснили, какую диету нужно соблюдать. Если бы я не рассказал обо всём в сюжете, возможно, я бы уже умер".

После выписки активисты из группы "Диабет I типа со стажем" помогли Санчесу Родригесу приобрести необходимые лекарства и продукты для диабетиков. За его здоровьем также будет следить врач комитета "Гражданское содействие", с которым Радио Свобода связалось после того, как узнало историю больного.

В настоящее время он живёт в квартире, которую ему помогли найти волонтёры. В посольстве Кубы, как утверждает Санчес Родригес, на его звонки не отвечают. Информации об обратном рейсе в Гавану нет. Помощь в виде еды или денег также не предлагают. Это подтверждали и другие кубинцы, с которыми общалось Радио Свобода. На официальном сайте посольства сказано, что дипломаты и консулы поддерживают связь со своими согражданами и оказывают финансовую помощь. На запрос от Радио Свобода посольство на момент подготовки этого материала не ответило.

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