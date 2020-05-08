Прага: "Это праздник победы добра над злом, а не завоевания территории"

Собрание в Праге нескольких десятков участников российского байкерского клуба "Ночные волки" и их сторонников из числа жителей Чехии вновь обратило на себя внимание, как это бывает ежегодно в начале мая. Чешские журналисты отметили факты нарушений участниками акции правил "социального дистанцирования". Однако пражская полиция не стала проявлять строгость, отмечается в публикации на сайте издания iDnes.cz, поскольку нарушители из группы "Ночные волки" прибыли к Ольшанскому кладбищу, чтобы почтить там память советских солдат, павших во время Второй мировой войны. В Праге захоронены останки около 450 красноармейцев.

Пресс-секретарь чешской полиции Ян Данек заявил, что эта акция "не запрещена", а полиция контролирует общественный порядок.

Мэр Праги Зденек Гржиб заявил, что не хотел бы никому мешать праздновать окончание Второй мировой войны так, как люди считают для себя нужным праздновать. Вместе с тем он выразил несогласие с "некоторыми способами" праздновать этот день, назвав их неуважением к памяти павших. "Думаю, что окончание Второй мировой войны следовало бы праздновать как победу добра над злом, а не как завоевание территории, но именно этим символом приехавшие участники наполнили свою акцию".

О разногласиях между Россией и Чехией в вопросах об отношении к итогам Второй мировой войны – в видеорепортаже Радио Свобода: