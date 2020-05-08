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Майор Федеральной службы охраны (ФСО) скончался от COVID-19

Красная площадь

Помощник дежурного комендатуры московского Кремля Алексей Титов умер от пневмонии 30 апреля в госпитале ФСБ. Ему было 42 года. Он прослужил в Кремле 24 года. Результат теста на COVID-19 семья Титова получила уже после его смерти. Об этом 8 мая написало издание "Медуза", ссылаясь на свои источники, в том числе и в ФСО.

26 и 27 апреля Титов пытался вызвать "скорую помощь" по московскому единому номеру вызова экстренных служб 112. Ему отказывали под предлогом недостаточно острых симптомов, говорится в публикации.

28 апреля, после звонка Титова на работу и доклада о том, что он уже умирает, за ним приехал санитарный автомобиль президентского полка, на котором больной был доставлен в госпиталь ФСБ в 1-м Пехотном переулке, рассказал собеседник „Медузы“. Диагноз — двусторонняя пневмония. 29 апреля Алексей Титов был введён в искусственную кому, 30-го он умер.

Журналисты "Медузы" направили запрос в Центр общественных связей ФСБ с просьбой прокомментировать проблемы медицинского обеспечения сотрудников ФСО и других спецслужб. Ответ пока не получен, отмечается в публикации.

  • Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО России) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, спецслужба. ФСО России наряду с ФСБ России, СВР России, ГУ ГШ ВС РФ относится к «силам и средствам обеспечения безопасности», то есть спецслужбам; наделена правом ведения оперативно-розыскной деятельности.
  • Одним из подразделений ФСО является Служба безопасности президента Российской Федерации, которая обеспечивает физическую охрану президента России.

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