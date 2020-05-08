Западные лидеры почтили память погибших во Второй мировой войне

США

Президент Дональд Трамп 8 мая выпустил обращение по случаю 75-летия победы над нацизмом в Европе. Послание опубликовано на сайте Белого дома.

"75 лет назад последние остатки нацистского режима безоговорочно сдались Союзным Державам, что ознаменовало окончание Второй мировой войны в Европе.

Дональд Трамп сказал, что победа над фашизмом в Европе далась дорогой ценой – погибли более 30 миллионов человек, причем большинство из них – мирные жители, включая 6 миллионов евреев, которые жили в Польше и бывшем Советском Союзе. США также понесли значительные потери: из 2 миллионов американцев, воевавших на полях Европы, сражавшихся в Атлантике и Средиземном море, погибли 186 тысяч человек.

Во Второй мировой войне приняли участие 16 миллионов американцев, ныне в живых остались менее 400 тысяч из них. Трамп назвал поколение американцев, воевавших на фронтах Второй мировой войны, "величайшим поколением, которое никогда не будет забыто". "Мы всегда будем благодарны за их неизмеримый вклад в успех и процветание нашей страны".

Германия

8 мая президент ФРГ, канцлер, а также председатели бундестага, бундесрата и Конституционного суда возложили венки к мемориалу жертвам войн и тирании Нойе Вахе​.

В этом году, в день окончания Второй мировой войны в Европе, эпидемия коронавируса вынудила отменить все приуроченные к этой дате крупные общественные мероприятия. Среди таких мероприятий - назначенный президентом главный государственный торжественный акт, который является высшей формой политического чествования в ФРГ, говорится в публикации "Немецкой волны".

По случаю дня окончания Второй мировой войны в Европе такой акт проводился в Германии только один раз - 8 мая 1995 года.

Каждый год 8 мая в Германии вспоминают выступление в бундестаге в этот день в 1985 году тогдашнего президента Рихарда фон Вайцзеккера, который тогда впервые назвал день окончания Второй мировой войны в Европе днем освобождения и немцев: "Этот день освободил - освободил нас всех - от человеконенавистнической системы национал-социалистской диктатуры", отмечается в публикации.

Великобритания

Королева Великобритании Елизавета II обратилась к соотечественникам по случаю 75 годовщины окончания Второй мировой войны в Европе.



"Когда я смотрю на нашу страну сегодня и вижу, насколько мы стремимся защитить и поддержать друг друга, я с гордостью говорю, что мы всё ещё та страна, глядя на которую храбрые солдаты, моряки и лётчики [Второй мировой] узнали бы её и восхитились бы ею".

"Они сражались, чтобы мы могли жить в мире - и дома, и за границей. Они погибли, чтобы мы могли жить как свободный народ в мире свободных наций", сказала Елизавета II, обращаясь к соотечественникам 8 мая в день 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе.

Франция

Во Франции праздник Победы 8 мая 1945 года в этот раз отметили, сохранив основные мероприятия, которые в условиях карантина прошли без участия публики, сообщило "Международное французское радио". Президент Эммануэль Макрон участвовал в памятных церемониях в Париже. В других городах Франции прошли церемонии возложения венков к памятникам погибшим во Второй мировой войне.



По традиции, президент Франции утром 8 мая побывал на Елисейских полях, где возложил венок к памятнику Шарлю де Голлю, а затем участвовал в традиционной церемонии у Триумфальной арки. Она обычно проводится у Вечного огня и могилы Неизвестного солдата при большом скоплении горожан, в присутствии ветеранов войны и школьников. На этот раз, в связи с эпидемией коронавируса, церемония прошла без участия публики.