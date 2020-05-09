Московская полиция задержала в центре города на Пушкинской площади 12 участников акции КПРФ, в том числе четверых депутатов фракции коммунистов в городской думе. Об этом сообщают активисты партии и агентство ТАСС.

Участники планировали провести мероприятие, приуроченное к 9 мая. На одном из их плакатов была надпись "Подняли над Рейхстагом, поднимем над Кремлём". В акции участвовал депутат Государственной думы Валерий Рашкин и городские депутаты Павел Тарасов, Николай Зубрилин, Олег Шереметьев и Виктор Максимов. Все кроме Рашкина задержаны.

Им вменяют нарушение режима самоизоляции.