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Полиция задержала в центре Москвы четверых депутатов городской Думы от КПРФ

Депутат Госдумы Валерий Рашкин избежал задержания

Московская полиция задержала в центре города на Пушкинской площади 12 участников акции КПРФ, в том числе четверых депутатов фракции коммунистов в городской думе. Об этом сообщают активисты партии и агентство ТАСС.

Участники планировали провести мероприятие, приуроченное к 9 мая. На одном из их плакатов была надпись "Подняли над Рейхстагом, поднимем над Кремлём". В акции участвовал депутат Государственной думы Валерий Рашкин и городские депутаты Павел Тарасов, Николай Зубрилин, Олег Шереметьев и Виктор Максимов. Все кроме Рашкина задержаны.

Им вменяют нарушение режима самоизоляции.

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