Умер Литл Ричард, один из основоположников рок-н-ролла

В Лос-Анджелесе в возрасте 87 лет умер один из основателей рок-н-ролла, американский певец, пианист и композитор Литл Ричард (настоящее имя Ричард Уэйн Пенниман). Сын музыканта Дэнни Пенниман, сообщивший об этом журналу Rolling Stone, не назвал причину смерти отца.

В последнее время сообщалось об ухудшении здоровья "отца рок-н-ролла". Он перенёс несколько операций, не мог самостоятельно ходить.

Литл Ричард - одна из первых фигур в Зале славы рок-н-ролла, куда он был включён в 1986 году.

Первым хитом Литл Ричарда стала песня Tutti Frutti (1955), а первым его альбомом в 1957 году стал Here’s Little Richard. Этот альбом стал наиболее успешным в коммерческом отношении.

Затем последовал период увлечения христианством, музыкант не выступал с 1958 по 1962 год. После возобновления концертной деятельности выступал в Великобритании. В 1977-м году он решил вновь отойти от карьеры музыканта, стал свящёнником, начал начал проповедовать.

Последние концертные выступления Литл Ричарда относятся к 2012-2013 годам.