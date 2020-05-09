В Москве при пожаре в больнице погиб пациент

Один человек погиб при пожаре в больнице на севере Москвы, где лечат больных коронавирусом, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По данным МЧС, пожар произошел в 6-ти этажном лечебном здании, в одной из палат на первом этаже. Он был ликвидирован в 21:03. Из здания эвакуировали 200 человек, сообщает РБК.



По данным МЧС, пожар произошёл в шестиэтажном лечебном корпусе, в палате на первом этаже. В 21 час огонь был потушен.

Жертвой пожара стал больной пациент. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родственникам погибшего при пожаре.



«По предварительным данным, один из пациентов погиб. Соболезную его родным и близким", — сказал Собянин.



По словам Собянина, возгорание было оперативно потушено, а все пациенты эвакуированы. В ближайшее время их перевезут в другие больницы. Мэр также сообщил, что причины случившегося будут тщательно расследованы.