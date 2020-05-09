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В Германии горожане провели акции за снятие ограничений

Берлинцы на автобусной остановке в дни эпидемии

В городах Германии прошли акции против ограничений, введённых властями для защиты от коронавируса. Главная акция прошла 9 мая в Штутгарте, в ней участвовали тысячи горожан, которые, как отмечает "Немецкая волна", соблюдали между собой требуемую дистанцию в полтора-два метра.

В центре Берлина акция против ограничений прошла у здания бундестага. Число участников превысило максимально разрешенное – 50 человек. Многие не соблюдали дистанцию между собой. Акцию охраняли около 100 полицейских. Они же и задержали три десятка активистов за нарушение правил проведения манифестаций в условиях эпидемии.

Вторая акция собрала несколько сот человек на берлинской площади Александерплац.

Протестные акции прошли в Мюнхене – 3 тысячи горожан вместо 80 заявленных участников. Они вели себя мирно, полиция решила не разгонять их. Активисты обвинили власти и медиков в нагнетании паники вокруг коронавируса и нарушении конституционных прав граждан.

6 мая правительство Германии и власти федеральных земель договорились о начале второго этапа снятия ограничений. Было объявлено о возобновлении занятий спортом на открытом воздухе, открытии всех магазинов вне зависимости от торговой площади, возобновлении всех занятий в школах и ослаблении ограничений на посещение больниц и домов престарелых.

Правительство Германии объявило, что после первого этапа снятия ограничения 20 апреля прирост числа новых инфицированных остался низким.

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