Американский производитель автомобилей и электроэнергии Tesla подал в суд на власти калифорнийского округа Аламида с требованием открыть закрытый из-за карантина завод в городе Фримонт, сообщает Techcrunch. Основатель компании Илон Маск пообещал в твиттере перенести её штаб-квартиру из Калифорнии в другой штат.

Калифорния сняла ряд ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Однако часть полномочий по выбору карантинного режима переданы окружным властям. 8 мая компания планировала вывести на работу до 30 процентов сотрудников, однако не может этого сделать.

По мнению Маска, Tesla способна обезопасить сотрудников лучше, чем неизбранный никем сотрудник окружного здравоохранения. Он напомнил, что его компания — крупнейший промышленный производитель в штате. Его выступления и требование вернуть рабочих на фабрику были названы бывшим министром труда США в администрации Билла Клинтона Робертом Райхом "худшим проявлением капитализма".

Маск в ответ назвал его по-русски идиотом.