Пираты похитили трёх россиян с двух судов в Гвинейском заливе. Двое россиян похищены с геологоразведочного судна "Джиблохо", стоявшего на рейде в порту Луба в Экваториальной Гвинее.

Примерно в то же время пираты, высадившись с моторной лодки, похитили двух членов экипажа с грузового судна "Рио Митонг", шедшего в нескольких километрах от столицы страны Малабо — один из похищенных россиянин, один украинец.

Обстоятельство нападения на научное судно изучается местной полицией, — сообщил РИА "Новости" представитель российского посольства в соседнем с Экваториальной Гвинеей Камеруне. Похищение россиянина с грузового судна в посольстве подтвердили агентству ТАСС, а украинца — предварительно подтвердили представители МИД страны агентству "Укринформ".

Гвинейский залив является одной из зон, где в последние годы отмечается наибольшее число пиратских атак на грузовые суда.