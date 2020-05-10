В понедельник станет известно, будет ли продлён "режим нерабочих дней"

Президент России Владимир Путин в понедельник проведёт совещание, на котором будет обсуждаться возможность продления "режима нерабочих дней" после 12 мая. С таким объявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

Первоначально для борьбы с распространением коронавируса была объявлена "нерабочей" неделя с 28 марта до 5 апреля. Затем нерабочий период был продлен до 30 апреля, и позднее – до 11 мая.

Число инфицированных коронавирусом в России – с начала вспышки заболевания три месяца назад – приблизилось к 210 тысячам. 10 мая, во второй раз с начала эпидемии, за одни минувшие сутки выявлено больше 11 тысяч инфицированных. Таковы данные оперативного центра по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 5551 новый случай приходится на Москву, больше 1100 – на Московскую область. За сутки 88 человек умерли, 2390 выздоровели.



В мире число заразившихся превысило четыре миллиона. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Общее число погибших приблизилось к 280 тысячам.