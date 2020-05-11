День Победы во время пандемии: гвозди, водолазы и Лукашенко

В России привыкли отмечать 9 мая масштабно, с огромным парадом, на который созывали высоких гостей со всего мира, шествием "Бессмертного полка" и другими масштабными мероприятиями.

Пикантным соусом, оттенявшим парадный официоз, было "победобесие" - онлайн-парад безумных курьёзов, выраставших к каждому 9 мая как чертополох на грядке.

В этом году большинство официальных мероприятий отменили из-за эпидемии коронавируса, и дикие курьёзы в отсутствии конкуренции со стороны российского государства неожиданно вышли на первый план и стали главными героями дня. Единственным их соперником стал Александр Лукашенко, всё-таки устроивший в Минске праздничный парад.

Первыми ньюсмейкерами предпраздничной недели стали орловские водолазы.

Виктор Селютин

Наш дурдом- Россия.

В Орле водолазы поисково-спасательной службы прошли с портретами ветеранов по дну Оки в рамках акции «Бессмертный полк на небе, на земле и под водой»

Анна Агранович

Я считаю, это совершенно прекрасно. Это даже не идиотизм - это доведенный до высшей точки абсурд по всем законам жанра.

Практически катарсис

Максим Новиковский

Ну всё, дно Оки пробито. Такого нет даже в Африке, а в Африке есть всё, уверяю вас.

Александр Мозговой

Орловские водолазы прошлись с портретами героев войны по дну Оки. Чем ответят пожарные, работники ассенизации, свиноферм и птицефабрик? Страна запуганных идиотов.

Геннадий Болдыр

Память на дне, или "дно" памяти - это уже нюансы синтаксиса.

Ясно одно - чтобы испохабить и обесценить память о любом историческом событии или эпохе, достаточно устроить трешовый перформанс.

Марат Тесси

Астрологический прогноз на сегодня: Луна в Скорпионе — дно в Орле

Не только орловские водолазы порадовали людей к празднику. Их поддержали коллеги из Ростова и Краснодара, хотя по сравнению с орловскими им немного не хватило фантазии.

Но водолазов быстро затмили. Следующей звездой дня стала девочка Каролина из Екатеринбурга, которая 75 минут простояла на гвоздях ради ветеранов.

Рейда Линн

Я подумал - с меня хватит. Наконец-то, в первый раз за тридцать лет, хочу прожить этот день нормально. Не буду заглядывать в ленту в соцсетях, не буду сам писать посты про сорвавшееся с цепи победобесие... в конце концов, разве я не для этого уехал из России, чтобы оградить себя от массовых психозов моих соотечественников? Слава Богу, меня это больше не касается, подумал я. И пусть, наконец, девятое мая будет тем, чем оно и должно быть - обычным днём календаря, точно таким же, как любой другой. Только французские новости и только мои личные дела, аминь.

Но знаете - от этого угара даже в бункере не отсидишься. Я не читал ленту, я не искал новости на русском языке - но все равно я уже в курсе, что одиннадцатилетняя девочка Каролина час простояла на гвоздях и посвятила этот подвиг ветеранам.

Сергей Медведев

Грета, которую мы заслужили

Вообще мощная акция, в духе Павленского или даже Марины Абрамович. Босая девочка в гимнастерке с капитанскими погонами, стоящая на гвоздях 75 минут, смотря военное кино и распевая песни Победы. Номинант на Премию Кандинского. Идеальный символ эпохи.

Наталья Резник

У нас в школе была учительница, которая постоянно повторяла, что мы не имеем права называться пионерами и комсомольцами, потому что у нас нет ничего святого. Сама она рассказывала о себе, что в детстве прятала под подушку пионерский галстук и, когда в полночь по радио играли гимн (тогда это еще был "Интернационал"), вскакивала в постели, надевала галстук и стояла, держа салют.

Она страдала от того, что мы, безыдейные балбесы, не могли соответствовать ее уровню идеологического идиотизма.

Но вот наконец пришло новое поколение, которое может:

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Школьница из Екатеринбурга Каролина Черных простояла 1 час и 17 минут на гвоздях и посвятила рекорд ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Свершилось! Теперь-то в стране все пойдет на лад. Гвозди бы делать из этих людей. Из Каролины выйдет отличный гвоздь. Ждет своего молотка.

Рустем Адагамов

Очень жаль, что страна, которая заплатила самую высокую цену за победу в войне, превратила эту победу в цирк шапито.

Егор Холмогоров

Уже с 45 минуты мне хотелось сойти с гвоздей...

Фраза дня.

Мария Арбатова

Я бы ограничила папу в родительских правах за истязание ребенка! Странно, что не распял девочку ради лайков. Но, подозреваю, что Анна Кузнецова и это проспит...

Антон Чуладис

Каролина Черных - это наш ответ Грете Тунберг. Ведь в каждой стране должна быть своя <ненормальная> девочка - иначе что это за страна...

Школьница из Екатеринбурга в честь великой победы простояла 75 минут на гвоздях, мученически смотря всё это время "В бой идут одни старики" - что безусловно, учитывая качество этого фильма, его художественные достоинства, уже само по себе святой подвиг, ничуть не меньший, чем стояние на гвоздях. В мозаику бы её - в храм министерства обороны вместо Владимира Путина. С нимбом и чтобы ступнями кровоточила.

Филидор Хаос

Многие сочтут это пустой блажью, но вот не могу я настолько плохо думать о людях. Не могу и не хочу...

Водолазы бродят по дну водоёма с портретами предков.

Девочка час стоит на гвоздях (в прямом смысле) и посвящает свой подвиг ветеранам.

В некоем городе устраивают таки салют, но секретный, чтоб никто не видел.

Это такой флешмоб, граждане! Флешмоб на самый абсурдный поступок - чтоб порадовать, повеселить предков, ухохатывающихся над нами на своих небесах.

"И знаете: я бы никогда не подумала, что можно столько нанести околесицы. Это выше человеческих сил!

— Так ли уж выше! — я, польщенный, разбавил и выпил. — Если хотите, я нанесу еще больше! Еще выше нанесу!"

(В. Ерофеев)

Артем Зверев

- Сынок, а пенсию подымут?

- Нет. Но ради вас девочка 1 час и 17 минут стояла на гвоздях.

- Это что?

- Это для вас. На гвоздях.

- А пенсия?

- Это лучше, чем пенсия, 1 час 17 минут на гвоздях. Ради вас.

- <Сумасшедшие> вы, что ли? Я ради вас 2 дня в танке горящем воевал...

- Вот если б на гвоздях.

Справедливости ради, это далеко не первое публичное представление Каролины. Хотя предыдущие не вызывали такого всеобщего интереса.

На фоне Каролины померкли и патриотические коронавирусные маски.

И даже Гиммлер с Гитлером, которых какие-то шутники записали в "Бессмертный полк".

Но главной темой для обсуждения стало сравнение Путина и Лукашенко, России и Белоруссии, притихших Москвы и Петербурга и парадного Минска.

Иван Давыдов

Отличная идея, но недодуманная.

"Западный военный округ и правительство Санкт-Петербурга организуют два салюта в честь дня Победы. Об этом Znak.com рассказал собеседник в городском правительстве. «Один салют будет без фейерверков: только залпы орудий, место проведение другого с фейерверками останется в секрете, чтобы горожане не пришли его смотреть», — рассказал наш источник".

Еще красиво было бы распускать ложную информацию о том, где состоится салют.

А совсем эффектно - просто списывать деньги и отчитываться о проведении секретного салюта, который никто не смог увидеть.

Думаю, к этому и придем постепенно.

Кирилл Шулика

В Питере власти предложили народу квест... Угадай, где будет салют. Люди ориентируются по закрытым станциям метро, чтобы приехать и посмотреть.

Вот реально у меня есть риторические вопросы, куда деваются деньги, как выглядит китайская пишущая машинка, откуда берется пыль и вот теперь, зачем бить салют и скрывать его место, будто это что-то постыдное.

В Москве тоже отменили все салюты, кроме одного, место которого держится в секрете.

Дмитрий Бавырин

Салют, который нельзя смотреть.

Помощь, которую нельзя получить.

Конституция, которую нельзя поддержать.

Денис Солодков

Денег на помощь бизнесу нет.

Но мы сделаем салют.

Но вы не выходите его смотреть.

Ирина Кибина

Уважаемый Сергей Семенович!

Поскольку мы все будем смотреть салют по телевизору, можно попросить, пожалуйста, показать прошлогодний салют в записи, а сэкономленные деньги, включая не-разгон облаков, отправить на медицину, СИЗы, питание и оплату работы врачей?? Поверьте, салют в записи будет радовать не меньше. И разумность решения вызовет еще большую гордость за страну и руководителей, принявших такое решение с заботой о потомках победителей!....

Нина Ракова

Пройдет парад и салют. Только вы его не увидите потому, что у вас докУментов нету. Почтальон Печкин.

Наша любимая рубрика "А тем временем на другой планете")

Парад в Москве действительно прошёл, но камерный, почти домашний. Единственным его зрителем был Владимир Путин.

На этом фоне главным защитником Великой победы стал президент Белоруссии.

Ольга Сивцова

Какой афронт! после всех оскорблений в адрес Януковича, пупсик оказался еще ничтожней

Константин Мыслев

День Победы здорового человека, здорового обществ и здорового государства. А крысы пусть и дальше сидят в бункере, Алоизовичу это мало помогло...

Дмитрий Аграновский

ПАРАД И САМОИЗОЛЯЦИЯ.

Тут у меня спросили, кто прав – наши или белорусы? Как ни странно, правы оба, исходя из своих реалий. Белорусы вызывают восторг и восхищение, они спасли честь всех народов СССР, победивших фашизм. Их парад был великолепным и абсолютно правильным. Но исходя из наших реалий, мы тоже правы – в Белоруссии медицина не разрушена оптимизацией, как у нас, особенно в провинции. У них не уничтожена реформаторами система санитарно-эпидемиологического контроля, от которой у нас почти ничего не осталось. Наконец, у них нет такого переполненного, катастрофически скученного очага заражения, как Москва, в которую эту заразу навезли со всей Европы и США. Так что жесткие меры и запреты на все массовые мероприятия у нас необходимы, иначе ситуация выйдет из-под контроля.

Таня Даршт

Молодец батька: не боится ответственности ! Уважает погибших и живых! А вирус лечить надо, а не играть с ним в прятки -всё равно найдёт и для иммунитета это неизбежно лучше.

Алексей Храповицкий

Сегодня столицей России был город-герой Минск. А президентом- Александр Григорьевич Лукашенко.

Нелли Эн

Слушайте сюда, хулители Батьки. Он единственный из всего пост-советского пространства, кто хранит нашу с вами историю. Он единственный, кто открыто и на весь мир демонстрирует знамя Победы, а не власовскую тряпку. Он единственный кто открыто называет вещи своими именами. Кто из вас смог бы? Никто. Вы только повторяете ложь, которую вам вливали в уши все эти 30 лет холуи америки и тех, кто сейчас превратил живых людей в картинки на мониторе! Кто уничтожил лучшее в мире советское образование! Кто вынуждает детей сидеть на дистанционке! Кто угробил нашу медицину и образование! Вы повторяете за ними их дерьмо. Заткнитесь! В этот день особенно - заткнитесь!

Но хулители Батьки не заткнулись

Алексей Войтенко

Для официального Минска закусившего удила на теме полной фейковости угроз от коронавируса задействовать уважение к Победе с точки зрения внутренней пропаганды ход в краткосрочной перспективе выигрышный.



Но если хоть немного включить мозги это почти один в один первомайский праздник в зараженной Припяти, когда поздний СССР уже пошел в разнос, и отчитаться о мероприятии было гораздо важней предотвращения того, что люди будут потом из-за этого болеть, а часть из них умрет.



К слову уже сейчас белорусская статистика вынуждена рисовать нереально низкий процент смертности среди выявленных заразившихся COVID-19 при особом белорусском пути. Пошедшая чем то сходным путем Швеция, отменившая все же публичные мероприятия, имеет смертность среди заболевших одну из самых высоких в мире - 12.3%, что указывает на очевидный коллапс массовой медицины при таком раскладе в этой не самой бедной стране.

Андрей Казанцев

«Для многих из нас праздники 9 мая и 3 июля станут последними», — эту цитату врача бобруйской больницы опубликовал телеграм-канал «Баста!», когда начался парад в Минске. А ведь действительно, 9 мая парады в Беларуси проводились редко. Главная помпезная игрушка Александра Лукашенко — 3 июля, день освобождения Минска от немецких войск, который он объявил Днем независимости вместо принятого «при демократах» 27 июля.

9 мая парады проводились лишь раз в пять лет и по размаху даже сравниться не могли с теми, что 3 июля.

Тем не менее, сегодняшний парад прошел. На трибунах согнанные зрители сидели и стояли впритык.

Елена Сергун

Беларусь захлебнётся самодурством вождя и заплатит смертями и здоровьем людей.

Кирилл Шулика

Самый настоящий чумной парад в Минске.

Лукашенко притащил туда ветеранов, несмотря на то, что заболело более 900 человек за сутки, а всего количество приближается неуклонно идет к отметке в 25 тысяч. Самодурство диктатора так и выглядит. У Лукашенко выборы в этом году, поэтому парад нужен ему, а массовку, в том числе ветеранов, можно пустить и в расход.

Ветераны были бесплатно, а вот остальные могли заработать. Потому что народ умнее правителя и не вписывается в такой блуд. Но при этом народ очень беден.

Наталья Хомутова

Вы всерьез думаете, Путин отменил парад, потому что ему жалко людей?

Дарья Митина