При пожаре в частном хосписе в Красногорске погибли 10 человек

В подмосковном Красногорске в результате пожара в частном хосписе погибли, по меньшей мере, 10 человек. Причиной гибели пациентов стало отравление угарным газом, сообщили "Интерфаксу" источники.

Ранее, в том числе МЧС Московской области, сообщало о девяти жертвах пожара.

Пожар в красногорском пансионате для пожилых "Второй дом", который используется как хоспис, произошел в ночь на понедельник. Всего, по данным МЧС, там находились 37 человек. 20 человек смогли самостоятельно покинуть горящее здание, внутри оставались лежачие пациенты. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Пожар ликвидирован.

По информации ТАСС, очаг пожара находился в душевой. По предварительным данным, загорелся неисправный водонагреватель.

По данным "Коммерсанта", госпитализированы около 20 человек. В пресс-службе главы Красногорска сообщили "РИА Новости", что шестеро пострадавших находятся в реанимации. Там добавили, что данный пансионат не имеет никаких документов на осуществление деятельности. Учреждение располагается в обычном жилом доме.

На месте пожара работают следователи и криминалисты.