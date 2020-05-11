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Больные пожаловались на сбои в приложении для заражённых COVID-19

Пользователи приложения "Социальный мониторинг" массово жалуются на проблемы в работе программы, пишут РБК и "Коммерсант". Из-за сбоев, как утверждается, людям назначают штрафы за нарушение режима самоизоляции, хотя они его не нарушали.

Приложение было разработано для людей, заразившихся коронавирусом, или тех, кто лично контактировал с больными. Негативные отзывы пользователи публикуют в магазинах приложений для смартфонов Google Play и App Store.

Скачавшие программу утверждают, что невозможно сразу пройти успешную регистрацию. Некоторые пользователи сообщают, что им удается это сделать с "третьего-четвертого", а то и с "седьмого-восьмого" раза. Также жалобы поступают на невозможность отправить через приложение свою фотографию, которая требуется в качестве подтверждения того, что человек в конкретный момент находится дома. Пользователи отмечают, что требования прислать фото может поступить и глубокой ночью.

Приложение регулярно зависает, а также потребляет значительное количество заряда батареи телефона. Кроме того, периодически не приходят СМС-уведомления. Есть и сообщения о невозможности дозвониться до call-центра.

"Установила [приложение], все соблюдала, геолокация передается, фото отсылала, и [в] 5 утра и поздним вечером. Все равно штраф 4000 рублей 5 мая выставлен. За что? Кто в ответе за выставленные вами штрафы? Из-за ваших технических сбоев выставлен штраф", — написал один из пользователей.

"Вечером 5 мая мне пришло СМС о необходимости установить приложение, я установила, прошла регистрацию. С 6 мая при каждом уведомлении проходила идентификацию и не пропускала. Зашла сегодня на "Госуслуги", и у меня два штрафа на 4 и 5 мая. В день, когда приложения не было, и в день, когда я установила, но никаких оповещений не было. Как так?!" — пишет еще один пользователь.

"Коммерсант" рассказал историю москвича Вадима Арапова. Он был госпитализирован в больницу, где провел четыре дня в реанимации, затем его перевели в общую палату, а 30 апреля отправили долечиваться домой. По словам больного, он придерживался рекомендаций врачей как по назначенной терапии, так и по режиму самоизоляции, не покидая квартиру. Однако несколько дней назад получил сообщение о штрафе в 4 тысячи рублей. В поступившем ему уведомлении от Главконтроля Москвы содержалась лишь информация о девятизначном номере административного дела и дата правонарушения (4 мая) без указаний соответствующих статей КоАП.

  • На вопрос о жалобах пользователей в департаменте информационных технологий Москвы не ответили.
  • Приложение "Социальный мониторинг" было разработано по заказу столичной мэрии. Глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отмечал, что приложение будет необходимо для пациентов, заразившихся коронавирусом и находящихся на лечении на дому. В случае если у пациента нет личного смартфона, а также если он не хочет устанавливать приложение на свой гаджет, власти столицы будут выдавать другой аппарат на время карантина.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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