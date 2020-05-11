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Врачи в Подмосковье пожаловались на нехватку защитных костюмов

Врачи из Московской области пожаловались губернатору Андрею Воробьеву на нехватку медицинских костюмов и средств защиты. Как пишет издание Baza, с соответствующим письмом к главе региона обратились врачи из Щелковской, Истринской, Ивантеевской, Железнодорожной, Красногорской, Пушкинской, Можайской и Королевской подстанций скорой.

В заявлении говорится, что врачам вместо необходимых противочумных костюмов приходится работать в малярных, которые не дают никакой защиты от инфекции. Если же в руки медиков попадают одноразовые защитные костюмы, то носят они их далеко не один раз и после каждого визита обрабатывают дезинфицирующими средствами, утверждается в письме.

В ответ главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин заявил РБК, что "все бригады скорой медицинской помощи обеспечены дополнительными средствами индивидуальной защиты — медицинскими масками, защитными очками, специальными защитными костюмами, бахилами, перчатками, антисептическими и дезинфицирующими средствами, которые соответствуют необходимым классам защиты". По его словам, сообщений о нехватке средств индивидуальной защиты у выездных бригад руководству подмосковной станции скорой медицинской помощи не поступало.

Как уточнил Какурин, средства индивидуальной защиты централизованно закупаются "Мособлмедсервисом", после чего доставляются на подстанции в необходимом количестве: "Все костюмы белого цвета с синими полосками по швам. Другие костюмы не поставляются. Средства индивидуальной защиты используются однократно. Повторное использование категорически запрещено".

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