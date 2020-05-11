Франция, Швейцария, Чехия, Украина ослабляют карантинные меры

Ряд стран мира, в том числе немало европейских стран, с понедельника ослабили карантинные меры, введённые ранее в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.
В Германии вступили в силу объявленные ранее послабления - вновь открыты большие магазины, разрешены встречи между людьми, не живущими под одной крышей, в некоторых регионах открываются рестораны.
В Швейцарии открываются средние школы, а также магазины, кафе, музеи и другие учреждения - при соблюдении гигиенических норм.
Во Франции впервые за более чем месяц люди могут выйти из дома без пропусков, открываются магазины. Рестораны и бары пока закрыты.
В Чехии открыты торговые центры, парикмахерские и другие учреждения сферы услуг, летние кафе. Открываются также театры и кинотеатры - при условии, что в зале будет не более 100 зрителей. В стране всё ещё требуется носить лицевые маски за пределами дома.
Карантинные меры ослаблены также в Индии - несмотря на то, что число заражённых в этой стране по-прежнему растёт - и в Новой Зеландии, где фиксируются лишь единичные новые случаи инфекции.
Первый этап снятия ограничений начался и на Украине. С 11 мая разрешена торговля непродовольственными товарами в магазинах. Возобновят работу салоны красоты, парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны, откроются летние террасы ресторанов и кафе. Сохраняются ограничения на работу общественного транспорта, включая метро.
- Число новых случаев инфекции в Европе за сутки в последние недели снижается, хотя и относительно медленными темпами. Снижается и число смертей от последствий коронавирусной инфекции. 4 мая был ослаблен общенациональный карантин в Италии. Карантин по-прежнему действует в Британии, ряде регионов Испании, а также большинстве регионов России (так называемый режим самоизоляции, предполагающий, что из дома можно выходить только по уважительной причине).
- Еврокомиссия предложила сохранить запрет для граждан третьих стран въезжать в страны Шенгенской зоны как минимум до 15 июня. Остаются ограничения на пересечение внутренних границ и между многими странами самой Шенгенской зоны.
- Всего в мире по состоянию на день 11 мая было выявлено около 4 миллионов 200 тысяч случаев заражения. Почти треть из этого числа приходится на США, ещё более трети на Европу (включая Россию). Умерли более 280 тысяч человек.
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