В Подмосковье задержан организатор хосписа, где при пожаре погибли люди

В подмосковном городе Красногорск задержан организатор частного хосписа "Второй дом", в котором в результате пожара погибли 9 человек.

Как сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области, задержанный - Дмитрий Новиков. При этом, по информации источника ТАСС, к следователям он явился сам. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.

ТАСС также пишет, что хоспис не был зарегистрирован как объект с массовым круглосуточным пребыванием людей, поэтому проверки на его соответствие требованиям пожарной безопасности не проводились. В пресс-службе главы Красногорска "РИА Новости" ранее заявили, что учреждение не имело никаких документов на осуществление деятельности, и располагалось в обычном жилом доме.

Позиция самого Дмитрия Новикова пока не приводится.

В ночь на понедельник о пожаре в Красногорске сообщило МЧС. По последним данным, 9 человек погибли, еще 9 – госпитализированы. Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще трое – в состоянии средней тяжести. Всего в хосписе в момент пожара находились 29 пожилых людей в возрасте от 66 до 99 лет.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки.