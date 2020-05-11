В Новосибирске отменили обязательные тесты на COVID-19 для групп риска

В Новосибирской области отменили обязательные тесты на COVID-19 пациентам из групп риска, с внебольничной пневмонией и медицинским работникам. Об этом пишет "Медвестник" со ссылкой на постановление главного государственного санитарного врача по Новосибирской области Александра Щербатова. По мнению руководителей медучреждений, причиной такого решения регионального Роспотребнадзора стала необходимость оперативно снижать данные по числу инфицированных.

Согласно тексту документа, размещенного на сайте управления Росздравнадзора, утрачивает силу пункт 8 постановления № 007 "О дополнительных мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области", которое 24 апреля 2020 года подписал Щербатов. Он предписывал медорганизациям области организовать лабораторное обследование на COVID-19 для контактировавших с больными коронавирусом, вернувшихся из-за рубежа, Москвы и Санкт-Петербурга, пациентов с внебольничной пневмонией, направленных на госпитализацию, лиц старше 65 лет с симптомами респираторных заболеваний, а также медработников, имеющих риски инфицирования на рабочих местах.

"Некоторые действия Роспотребнадзора вызывают недоумение, — сказал изданию руководитель одной из медорганизаций региона. — Мы приняли решение действовать теперь по ситуации, на благо пациента, с учетом эпидобстановки". "До этого момента часть больных приходила с уже готовыми анализами, часть мы обследовали по приказу Минздрава, — сказал еще один источник "Медвестника". — Последние недели Минздрав не мог дать четкого ответа на вопрос, кто может направлять на анализ пациента, а кто нет".

Предыдущее постановление главсанврача предписывало проводить тесты для медработников, имеющих риск заражения COVID-19, раз в неделю, а при появлении симптомов инфекции — немедленно.