В Ухани медики выявили несколько новых случаев инфицирования

В китайском городе Ухань, где несколько месяцев назад возник первый очаг коронавируса, а также на северо-востоке Китая в провинции Гирин зарегистрировано несколько новых случаев инфицирования. Как сообщает Би-би-си, в Ухани в понедельник выявлено пять случаев заражения коронавирусом, а накануне, в воскресенье, 10 мая, был зарегистрирован первый случай с 3 апреля.



Городские власти заявили, что небольшой очаг инфекции находится в одном из жилых кварталов.



Китай в последние недели существенно ослабил строгие карантинные меры в связи с ослаблением эпидемии и прекращением распространения инфекции.



Руководители медицинских органов Китая и эксперты ранее предупреждали, что по мере ослабления карантина и возобновления нормального передвижения людей некоторый рост статистики инфицирования вполне возможен.

