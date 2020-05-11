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В Ухани медики выявили несколько новых случаев инфицирования

Китайские врачи рядом с роботом-полицейским (архив, апрель 2020)

В китайском городе Ухань, где несколько месяцев назад возник первый очаг коронавируса, а также на северо-востоке Китая в провинции Гирин зарегистрировано несколько новых случаев инфицирования. Как сообщает Би-би-си, в Ухани в понедельник выявлено пять случаев заражения коронавирусом, а накануне, в воскресенье, 10 мая, был зарегистрирован первый случай с 3 апреля.

Городские власти заявили, что небольшой очаг инфекции находится в одном из жилых кварталов.

Китай в последние недели существенно ослабил строгие карантинные меры в связи с ослаблением эпидемии и прекращением распространения инфекции.

Руководители медицинских органов Китая и эксперты ранее предупреждали, что по мере ослабления карантина и возобновления нормального передвижения людей некоторый рост статистики инфицирования вполне возможен.

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