200 животных в якутском приюте были убиты удушающим препаратом

В Якутске в пункте передержки бездомных животных были убиты 200 собак и кошек - для умерщвления животных был применён удушающий препарат. По словам главы Анестезиологического ветеринарного общества России Евгения Корнюшенкова, гибель животных была мучительной.



Использование удушающих препаратов подтвердила и прокуратура Якутска, но уголовное дело о жестоком обращении с животными так и не было заведено. В ходе проверки полиция не нашла в действиях городских властей признаков преступления.



Стало известно также о факте гибели животных, находившихся в явнаре в якутском городском приюте - они были оставлены умирать на сильном морозе. 200 выживших тогда животных были убиты через два месяца. В департаменте ветеринарии Якутии эти акты жестокости были объяснены борьбой с бешенством. Убитые животные якобы имели контакт с заболевшей уличной собакой.



Зоозащитники требуют привлечь к уголовной ответственности всех причастных к организации жестокого умерщвления. Более 30 организаций по защите прав животных подписали соответствующее обращение к генпрокурору, главе Следственного комитета и министру внутренних дел России. Подписали обращение и десятки деятелей культуры, среди которых актёры театра и кино Светлана Немоляева, Александр Лазарев, Алексей Серебряков, Елена Сафонова и Владимир Стеклов.