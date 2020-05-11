Алексей Кащеев: в России умерли около 160 врачей

За время пандемии коронавируса в России умерли около 160 медиков, сообщил один из составителей так называемого "Списка памяти", врач-нейрохирург и автор подкаста "Ординаторская" Алексей Кащеев.

Он признал, что список - неофициальный, его создатели не могут выяснить все обстоятельства, при которых медицинские работники заражались и погибали. Алексей Кащеев в очередной раз высказал недоверие официальной статистике Минздрава, подчеркнув, что врачи "сталкиваются с подменами и подлогами".

В конце апреля стало известно, что в Боткинской инфекционной больнице Санкт-Петербурга находились более 120 медицинских работников с подтверждённым COVID-19, а в Мариинской больнице города, в то же время, около 50.