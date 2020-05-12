Кола для Мирзиёева. Кому достаются богатства Гульнары Каримовой?

Ислам Каримов – младший, внук покойного первого президента Узбекистана, обвинил нынешнего президента Шавката Мирзиёева в том, что конфискованные у его матери Гульнары Каримовой активы достались не государству, а родственникам и приближенным Мирзиёева. Ислам Каримов опубликовал в соцсетях обращение к Мирзиё​еву.

23 июня 2019 года дочь Гульнары Иман Каримова заявила в открытом письме президенту, что государству на "благо республиканского бюджета" было передано 1,2 миллиарда долларов. Позже министерство финансов Узбекистана опровергло эту информацию. В феврале этого года Гульнара Каримова просила Мирзиёева помочь ей выйти на свободу в обмен на отказ от любых претензий на замороженные на ее счетах в швейцарских банках 686 миллионов долларов. Однако официальный Ташкент обращение Каримовой никак не прокомментировал.

18 марта 2020 года Гульнара Каримова была в очередной раз осуждена в Узбекистане. Суд в Ташкенте приговорил ее к 13 годам и четырём месяцам колонии строгого режима по обвинению в создании преступной группы, вымогательстве и легализации преступных доходов. Гульнара Каримова и ее окружение всегда утверждали, что следствия по всем ее делам, новым и старым, велись с большими нарушениями и были сфабрикованы властями по политическим мотивам.

Ислам Каримов, правивший Узбекистаном 27 лет, умер в 2016 году. Перед арестом Гульнару Каримову называли одной из самых влиятельных женщин всей Центральной Азии. Однако в 2013 году из-за "слишком раскованного поведения" она впала в немилость у отца и мгновенно потеряла все влияние, власть и деньги.

Впервые Гульнара Каримова была приговорена к пяти годам лишения свободы в 2015 году, при жизни Ислама Каримова – по обвинению в уклонении от уплаты налогов, вымогательстве, хищениях и других преступлениях. Тогда же дела против нее были возбуждены в США, Швейцарии и Швеции. В рамках этих дел были заморожены швейцарские счета Каримовой, на общую сумму приблизительно в 800 миллионов долларов.

Среди "возвращенных государству" активов Гульнары, упомянутых Исламом Каримовым – младшим в обращении к Мирзиёеву, значатся:

"Узбекистон почтаси" ("Почта Узбекистана"),

сотовый оператор Perfectum Mobile,

98 квартир в лучших районах Ташкента,

а также медицинский центр МДС и две частные клиники,

торговые точки duty free в ташкентском аэропорту,

сеть магазинов Levi’s, Mango, Benetton и других мировых брендов,

пять ресторанов,

четыре кинотеатра,

два спортивных и спа-клуба,

более 20 строительных площадок,

свыше 20 торговых площадей в центре столицы,

риелторские компании,

животноводческие фермы, сельскохозяйственные угодья.

"Наша дача также выбранная и построенная при личном участии нашего деда была без документов экспроприирована и, как это уже обсуждалось в интернете, отошла в ведение Вашего зятя под спортивную ассоциацию смешанных боевых искусств", – написал Ислам Каримов – младший. Он добавил, что под управление зятя Мирзиёева перешел также завод Coca-Cola в Узбекистане: "Со слов нашего отца М. Максуди наше семейное предприятие Coca-Cola в Узбекистане, стоящее сотни миллионов долларов США, также отошло под управление Вашего зятя. Мы не слышали, чтобы нашу дачу, Coca-Cola и другие активы ставили на открытые торги, как это положено по закону" (пунктуация и орфография автора сохранены).

Внук покойного президента коснулся также и отношений семей Каримовых и Мирзиеевых при жизни его деда. "Дорогой Шавкат Миромонович! Мы знали вас с юных лет, в то время как ваши дети всегда присутствовали на наших праздниках по случаю дней рождений, и на всех остальных мероприятиях, такие как style.uz и другие, организованных нашей мамой и всегда аплодировали ей", – написал в своем обращении Ислам Каримов – младший.

Живущий в эмиграции узбекский политолог и диссидент Камолиддин Раббимов полагает, что обращение Ислама Каримова – младшего – очередной шаг в торге за освобождение его матери.

– Известно, где сейчас находится внук первого президента Узбекистана?

– Я полагаю, что он находится в Лондоне, в Великобритании. У него там хорошая квартира, недвижимость и определенный капитал. По крайней мере, у меня нет информации, что он покинул Великобританию и находится в другом государстве. По многочисленным причинам очень многие олигархи и политики из постсоветского пространства предпочитают именно Лондон. В первую очередь – из-за системы правосудия, юридической защищенности.

– А у Ислама Каримова – младшего и его родственников не было проблем с этим законом о необоснованном богатстве, который принят сейчас в Великобритании, из-за которого были проблемы, скажем, у Дариги Назарбаевой, дочери бывшего президента Казахстана?

– Насколько я знаю, нет.

– Несколько недель назад мы с вами беседовали по поводу нового приговора, который был вынесен Гульнаре Каримовой в Узбекистане. Вы тогда говорили о том, что Гульнара до сих пор не понимает, что ситуация после смерти ее отца резко изменилась. Поступок Ислама Каримова – младшего вписывается в эту концепцию? Действовал ли, по-вашему, Ислам Каримов по сигналу матери?

– Я думаю – да. Ислам Каримов уже долгое время ведет информационную кампанию в поддержку матери. Первая попытка на российском РЕН ТВ, с участием Иосифа Кобзона, была предпринята в 2015 году. То есть последние пять лет Ислам Каримов – младший пытался оказать давление на узбекские власти: сначала на своего деда, на окружение Ислама Каримова – старшего, потом на Шавката Мирзиёева, требуя, чтобы они отпустили Гульнару Каримову.

Эта кампания не очень интенсивна – каждый год один-два раза дается такой сигнал. Ее цель – ускорить освобождение Гульнары и сохранить все или хотя бы часть денег, замороженных в Швейцарии и США. Но договориться не удается. Гульнара не хочет признавать Шавката Мирзиёева новым хозяином ситуации. В письме Ислама Каримова – младшего также намекается, что Мирзиёевы были слугами Каримовых, а теперь забыли об этом.

– Но ведь Ислам Каримов подчеркивает, что Мирзиёев и его дети всегда были гостями в доме Каримовых, они всегда приглашались на праздники, в том числе и детские. Разве он не говорит: мы были дружны, и почему бы эту дружбу не продолжать и помнить то, что было в прошлом?

– Это такой восточный намек – в том числе и на то, что Мирзиёевы были слугами Каримовых. Обращение построено очень тонко. И содержит и предложение дружбы, и элементы давления. У Ислама Каримова хорошие советники. Наняты адвокатские и пиар-компании, чтобы изменить имидж Гульнары Каримовой. Были такие попытки и раньше. Но сейчас они в растерянности: в соответствии с вердиктом судьи, Гульнара Каримова будет находиться под арестом до 2028 года, то есть еще почти 8 лет. Они поэтому сильно нервничают.

– Ислам Каримов – младший в первый раз напрямую обвиняет нынешнего президента Узбекистана в том, что отобранные у Гульнары Каримовой богатства идут не государству, а именно родственникам и ближайшему окружению Мирзиёева?

– Ислам Каримов – младший уже несколько раз давал интервью Узбекской службе радио ВВС, а до этого были выступления на РЕН-ТВ, в российских СМИ. И каждый раз он обвинял власти Узбекистана. Когда-то своего деда, а сейчас и Шавката Мирзиёева. Но прямо он обвиняет Мирзиёева в присвоении активов Гульнары действительно впервые.

– Не кажется ли вам, что подобного рода шаги Ислама Каримова только усугубляют положение Гульнары Каримовой?

– Нельзя сказать однозначно. Идет торг между властью Узбекистана и окружением Гульнары Каримовой. Всех деталей мы не знаем, но, я думаю, что главная проблема – это сама Гульнара Каримова, которая ведет себя в Ташкенте под арестом все-таки не очень рационально, продолжая жесткую борьбу за свои богатства. Гульнара уже предлагала недавно за освобождение около 700 миллионов долларов арестованных денег. Я думаю, что у Гульнары есть несколько миллиардов, спрятанных в разных банках мира. Какую их часть она в конце концов будет согласна отдать и на что согласится Мирзиёев, мы, повторюсь, не знаем.