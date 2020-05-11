Бывший президент Франции Жискар д’Эстен заподозрен в домогательствах

Журналистка немецкого телеканала WDR Анн-Катрин Штраке обвинила бывшего президента Франции Валери Жискар д'Эстена в сексуальных домогательствах. Жалоба была подана 30 марта. Об этом сообщило в понедельник агентство "Франс-пресс" со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Инцидент произошёл в декабре 2018 года. По словам немецкой журналистки, во время интервью Валери Жискар д’Эстен положил свою руку на ее ягодицы. Анн-Катрин Штраке утверждает, что это произошло три раза.

Действия бывшего президента Франции, члена Конституционного совета республики, ныне 94-летнего Валери Жискар д'Эстена будет проверять бригада по борьбе с преступлениями, совершенными против частных лиц (BRDP), сообщает "Международное французское радио".

Адвокат Жискар д’Эстена отказался комментировать эту информацию.

«Я рада узнать, что министерство приняло мою жалобу к рассмотрению и решило начать расследование», – заявила France-Presse Журналистка Анн-Катрин Штраке выразила радость в связи с правоохранительных органов рассмотреть её жалобу. Она считает, что "все должны знать, что бывший президент Республики сексуально домогался до журналистки", объяснила она агентству "Франс-пресс".

18 декабря 2018 года Штраке приехала со своей съёмочной группой в парижское бюро бывшего президента, чтобы взять интервью к столетию бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля. В конце интервью Штраке попросила Жискар-д’Эстена о совместной фотографии с ним для всех участников съёмочной группы.

Во время фотографирования экс-президент приобнял журналистку и положил свою руку на ее ягодицы. Потом он повторил этот жест во время второго фотографирования, а затем, когда показывал ей свои архивные фотографии.