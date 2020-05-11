В Смоленской области в доме престарелых вспышка коронавируса

В Ярцевском доме-интернате для престарелых и инвалидов произошла вспышка коронавируса. Как отмечается на сайте правительства Смоленской области, в общей сложности было выявлено 120 заразившихся. Состояние заболевших оценивается как стабильное, сообщает Лента.Ру.

Изначально коронавирус обнаружили у двух сотрудников учреждения, после чего были протестированы все работники и проживающие. Положительные результаты оказались у 22 сотрудников, 94 постояльцев и 4 волонтеров.

Сейчас в доме престарелых продолжают работать 27 человек персонала, у которых коронаврус не подтвердился.

В апреле стало известно, что в Вяземском доме престарелых в Смоленской области коронавирус диагностировали у 83 человек.

За последние сутки в России выявлено 11 656 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире заражены 4,1 миллиона человек. Прирост заразившихся за сутки составил 78,1 тысячи человек.