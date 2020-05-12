В Ухане всех жителей протестируют на коронавирус

В Китае власти города Ухань, откуда в конце прошлого года пошло распространение COVID-19, проведут массовое тестирование всех жителей на коронавирус. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. Анализы с использованием нуклеиновых кислот будут делать в течение 10 дней.

В Ухане проживает 11 миллионов человек. По данным СМИ, на днях в городе впервые за месяц был выявлен новый случай заражения коронавирусной инфекцией и более 10 бессимптомных носителей.

В конце января в Ухане из-за угрозы распространения коронавируса ввели жёсткий карантин. Он продлился два месяца. В начале апреля в городе сняли транспортное оцепление и разрешили выезд из города. За время эпидемии в Ухане было зафиксировано более 50 тысяч случаев COVID-19. Умерло около четырёх тысяч пациентов.

США и страны Запада полагают, что китайские власти могли скрывать реальную статистику о числе больных. Пекин обвинения в свой адрес отвергает.