Трамп: США против новых переговоров по торговой сделке с Китаем

Президент США Дональд Трамп выступил против возобновления переговоров по торговой сделке с Китаем. Глава Белого дома сделал соответствующее заявление на пресс-конференции в Вашингтоне.

Ранее китайская англоязычная газета Global Times сообщила о намерении Пекина возобновить переговоры с Вашингтоном о торговом соглашении. По данным источников СМИ, китайские власти считают, что США ослабели во время пандемии коронавируса и не пойдут на новую торговую войну с Китаем. Пекин же, наоборот, может разорвать имеющееся соглашение и настоять на новых условиях.

США и Китай подписали частичное торгово-экономическое соглашение в середине января. Документ подразумевает увеличение импорта, включая нефть, газ и уголь, из США в Китай на 200 миллиардов долларов в течение двух лет, а также сокращение американских пошлин на китайские товары.