Советский и российский мультипликатор Борис Савин скончался в Москве на 84 году жизни после тяжёлой болезни, сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков в своем фейсбуке.

Это произошло ещё 9 мая, однако известно об этом стало только сегодня.

Савин работал в жанре кукольной анимации. Он сотрудничал с “Союзмультфильмом”, Творческим объединением "Экран" и дрезденской студией “Хилос”.

Он принимал участие в создании мультфильма "Волшебник Изумрудного города”, "Большой секрет для маленькой компании", "Падал прошлогодний снег”, трилогии "Дядюшка Ау”, серии мультфильмов “КОАПП” и других известных мультфильмов.