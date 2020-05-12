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Феттель покинет "Феррари" после окончания сезона "Формулы-1"

Себастьян Феттель

Четырёхкратный чемпион мира в гонке "Формула-1" Себастьян Феттель покинет команду "Феррари" после окончания сезона 2020 года. Об этом говорится на сайте "Формулы-1".

"Команда и я поняли, что больше нет общего желания оставаться вместе после окончания этого сезона. Финансовые вопросы не сыграли никакой роли", - заявил Феттель, комментируя своё решение.

О дальнейшей карьере пилота и о том, кто займёт его место в команде "Феррари", руководство гонки пока не сообщает. СМИ писали, что заменить германского пилота могут Карлос Сайнс из "Макларена", Даниэль Рикардо из "Рено" и Антонио Джовинацци из "Альфа Ромео".

Феттель начал выступать за итальянскую команду в 2015 году. На его счету более сотни гонок и 14 побед. Пилот четыре раза становился чемпионом "Формулы-1" с составе команды Red Bull.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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