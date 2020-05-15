Радиовоспоминания

За долгие годы работы на радио я собрал солидный звуковой архив. Это сотни плёнок, кассет, минидисков. В этом архиве есть записи, которые я называю «радиокладбищем». В этой передаче звучат голоса людей, которых больше с нами нет: Иосифа Бродского, Владимира Соколова, Андрея Синявского и других.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/radio-svoboda/radiovospominaniya">SoundCloud</a>

Актер Савелий Краморов:

"Я надеялся на малое, на ничтожно малое, а получилось даже больше. Но когда ты уже здесь, хочется еще больше. Когда я приехал, я сделал ролик и стал показывать его агентам. И получил роль в фильме "Москва на Гудзоне". Вторая картина была "2010". Это продолжение фильма "2001". Режиссер видел картину "Москва на Гудзоне" и меня пригласил без всяких кинопроб. Потом стало намного легче, потому что картины вышли в прокат. Режиссеры и продюсеры, естественно, смотрят все фильмы. Меня стали приглашать. Кроме кино я работаю и на телевидении. Мой happy end будет, когда я пойду на заслуженный отдых. Но так как у нас в Америке пенсионный возраст начинается в 65 лет, а я еще молодой, то happy end еще далек."

Поэт Владимир Соколов:

Я устал от двадцатого века,

От его окровавленных рек.

И не надо мне прав человека,

Я давно уже не человек.



Я давно уже ангел, наверно.

Потому что, печалью томим,

Не прошу, чтоб меня легковерно

От земли, что так выглядит скверно,

Шестикрылый унёс серафим.

<1988>

Переводчик Эрик Зоммер об объявлении Германией войны Советскому Союзу​:

Среди ночи меня разбудила мать и сообщила, что меня требует к телефону мой шеф. Через полчаса на служебной машине мы подъехали к советскому посольству на Унтер ден Линден. Секретарь и переводчик Бережков сопровождал Деканозова. Мы встретились на лестнице. Они спускались, мы поднимались. Поздоровались. Конечно, о цели этого ночного вызова не было речи. Велись очень сдержанные разговоры в любезном тоне. Когда мы приблизились на нашем "мерседесе" к Бранденбургским воротам, в Тиргартен, в парке, начинался рассвет, всходило солнце, и Деканозов, почти как Ленский, сказал: "Это обещает быть прекрасным днем. Надеемся, что для всех нас он будет хорошим"

Далее в програме:

«Наши современники»

Запись, сделанная в вятском Центре помощи бездомным



«Мои любимые пластинки» с журналистом Матвеем Ганапольским:

​"Детство мое проходило во Львове. Конечно, дома должна была стоять какая-то таинственная машина, из которой происходило чудо. Этим чудом был радиоприемник "Урал" и были пластинки на 78 оборотов...

Быстрых танцев у нас не было, понятия рок-н-ролл и так далее. Это, может быть, в Москве было, где были стиляги, которые умело танцевали. А мы не хотели позориться и поэтому танцевали так называемые медленные танцы. И в них был смысл, потому что надо было партнершу к себе прижать. А девочки шли на это дело охотно..."