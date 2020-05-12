Коронавирус в Германии: ситуация под контролем. Этап 2

К Германии привлечено внимание специалистов по пандемии из многих стран, как к стране, где дела по борьбе с пандемией идут заметно лучше, чем в других государствах. Согласно официальной статистике, в ФРГ число болеющих на данный момент составляет 17 715 при официально выявленных 172 576 заболевших. Умер 7661 человек. Это означает, что на один миллион жителей приходится 91 умерший. Число выздоровевших - 147 200. Количество выздоравливающих уже давно превышает количество новых заражений.

Однако индекс репродукции вируса в Германии вновь после долгого перерыва стал больше единицы и составляет 1,07. Таким образом, каждый заразившийся коронавирусом заражает более чем одного здорового человека. Этот показатель указывает на некоторое увеличение числа заразившихся и темпов заражения.

Специалисты считают индекс репродукции вируса показателем, трудно вычисляемым без погрешностей. Считается, что в первую очередь он помогает планировать нагрузку на систему здравоохранения и готовность больниц к приему необходимого числа пациентов. Пока в Германии ситуация далека от критической и множество заготовленных коек в коронавирусных отделениях свободны.

В минувшую среду канцлер Германии Ангела Меркель объявила широкие меры ослабления ограничений в результате переговоров с лидерами 16 федеральных земель. Магазинам разрешено возобновить работу, учащиеся начинают постепенно возвращаться в школы, а команды Бундеслиги – высшей лиги национального футбола – возобновят матчи при пустых трибунах и доиграют чемпионат.

По словам Меркель, страна успешно преодолела "первую фазу" пандемии. "Мы можем действовать решительно, но при этом соблюдать осторожность", – подчеркнула канцлер. Меркель выразила надежду, что и после снятия ограничительных мер ситуация в стране останется под контролем.

Важным контрольным показателем для властей официально является число новых случаев заражений в неделю. Там, где он начнет превышать 50 заболевших на 100000 человек населения, ограничения будут введены вновь. Так, например, случилось в нескольких районах в землях Гессен, Нижняя Саксония, Бавария и Северный Рейн-Вестфалия. При этом во многих городах, в частности, в Баден-Бадене, Вюрцбурге, Йене, Котбусе за последнюю неделю вообще нет случаев новых заражений.

Некоторые специалисты эпидемиологи считают планку 50 заражений на 100000 населения в неделю чересчур высокой, считая, что этот показатель должен составлять 35. В таком случае, как утверждается, можно предотвратить вторую волну пандемии. По мнению многих специалистов вторая волна, неминуема, так как предполагаемое число носителей вируса в Германии составляет 1,8 миллиона

Многих в Германии волнует ситуация на мясокомбинате компании Westfleisch в городе Косфельде (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия), где по данным на воскресенье, 10 мая, заражение вирусом выявлено в общей сложности у 205 работников предприятия. Администрация компании Westfleisch сообщила, что большинство из 1200 сотрудников комбината в Косфельде живут в квартирах по 3–5 человек. Среди работников мясокомбината много выходцев из восточноевропейских стран.

Работа предприятия временно остановлена до 18 мая. 8 мая Косфельд стал первым городом в Германии, где было приостановлено смягчение карантинных мер, сообщает Deutsche Welle. По данным регионального управления здравоохранения, причиной возвращения к строгим карантинным мерам стал рост новых случаев заражения. При допустимом соотношении 50 на 100 000 жителей за неделю, нынешний показатель составил в Косфельде 61.

Во вторник проведено тестирование всех сотрудников комбината. Результаты тестирования появятся не позднее четверга.