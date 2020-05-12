Минпромторг признал дефицит масок в 11 регионах России

Министерство промышленности и торговли России заявило о дефиците медицинских масок в одиннадцати регионах России, сообщает "Фармацевтический вестник" со ссылкой на письмо из ведомства.

Наибольший дефицит, по данным Минпромторга, зафиксирован в аптеках Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов.

Исполнительный директор "Ассоциации независимых аптек" Виктория Преснякова пояснила, что маски производят и завозят в страну в достаточном количестве, но представители многих аптечных сетей опасаются ими торговать после того, как в апреле правительство ввело несколько ограничений на их куплю-продажу.

По словам Пресняковой, аптекам до сих пор до конца не разъяснили, какими масками и от каких поставщиков можно торговать, а за продажу каких можно получить крупный штраф. В связи с этим, как показал мониторинг ассоциации, маски практически отсутствуют в аптеках Республики Хакасии, их серьёзный дефицит наблюдается в Красноярском крае. Оба региона не отмечены в письме Минпромторга как проблемные.

Вместе с тем в большинстве областей России, в которых отмечена нехватка масок, введён режим обязательного их ношения в общественных местах и в транспорте, за нарушение которого полагается штраф. В апреле такой режим был введён в Ульяновской и Орловской областях, а также в Приморье, в мае к ним присоединились Вологодская область, Республики Хакасия и Алтай.