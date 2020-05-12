Глава "Роснефти" попросил Путина о льготах для бизнеса

Глава госкорпорации "Роснефть" Игорь Сечин попросил президента России поддержать нефтегазовый бизнес на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть.
Помочь отрасли, по словам Сечина, может отсрочка налоговых платежей по геологоразведке на период более высоких цен на нефть. Глава "Роснефти" также уточнил, что компания нуждается в смягчении банковской политики кредитования для поддержки инвестиционных программ компании. В этом году они могут снизиться с 950 миллиардов до 750 миллиардов рублей.
По прогнозам Сечина, отрасль преодолеет кризис, связанный с падением цен на нефть, в течение двух-трёх лет.
Владимир Путин попросил главу "Роснефти" представить письменные предложения.
Ранее Сечин просил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить "Роснефти" налоговые льготы для разработки трудноизвлекаемых залежей газа в Западной Сибири.
- Спрос на нефть в мире стал падать из-за распространения COVID-19. При этом на мировом рынке был переизбыток нефти на 20 млн баррелей в день. Последствия распространения коронавируса усугубили разногласия между Россией и Саудовской Аравией по условиям сделки о сокращении добычи. В результате в марте цены на нефть упали в несколько раз, в какой-то момент оказавшись ниже 20 долларов за баррель.
- ·В апреле страны, входящие в группу ОПЕК+, включая Россию, договорились сократить добычу на рекордные 9,7 миллиона баррелей в сутки – в мае и июне этого года. Впоследствии ограничения будут ослабляться.
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