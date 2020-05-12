Глава "Роснефти" попросил Путина о льготах для бизнеса

Глава госкорпорации "Роснефть" Игорь Сечин попросил президента России поддержать нефтегазовый бизнес на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть.

Помочь отрасли, по словам Сечина, может отсрочка налоговых платежей по геологоразведке на период более высоких цен на нефть. Глава "Роснефти" также уточнил, что компания нуждается в смягчении банковской политики кредитования для поддержки инвестиционных программ компании. В этом году они могут снизиться с 950 миллиардов до 750 миллиардов рублей.

По прогнозам Сечина, отрасль преодолеет кризис, связанный с падением цен на нефть, в течение двух-трёх лет.

Владимир Путин попросил главу "Роснефти" представить письменные предложения.

Ранее Сечин просил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить "Роснефти" налоговые льготы для разработки трудноизвлекаемых залежей газа в Западной Сибири.