Жителя Вологды оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк о коронавирусе

В Вологде суд оштрафовал 42-летнего местного жителя за распространение в соцсетях фейковой информации о коронавирусе. Андрею Свитцеву назначили штраф в 30 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

Свитцев в паблике во "ВКонтакте" выложил пост о том, что в одной из местных поликлиник пациентка "улила весь пол кровью". Ситников считал, что она болеет коронавирусом. В суде он пояснил, что получил эту информацию от жены, которая была в больнице и видела, как у одной из пациенток пошла кровь из носа и рта. Врачи якобы заявили, что у нее был коронавирус.

Это второй приговор по статье о фейках о коронавирусе в Вологодской области. 24 апреля суд оштрафовал 19-летнюю Яну Смирнову на 15 тысяч рублей за то, что она выложила в телеграм-канале аудиозапись, в которой была фраза: "Двести человек под вопросом заражено или нет. Двести человек заболело. Это в Череповце. 12 человек в Вологде зараженных".

В отношении главы вологодского отделения движения "За права человека" Григория Винтера возбудили уголовное дело из-за поста во "ВКонтакте", в котором правозащитник написал об этапировании заключенных из Череповца во время пандемии коронавируса.