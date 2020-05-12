Московское метро продаёт маски в 18 раз дороже закупочной цены

Московский метрополитен продаёт медицинские маски в 18 раз дороже их закупочной стоимости, а перчатки – с наценкой в 4,5 раза, посчитала Русская служба Би-би-си, изучив закупочные контракты на эти товары.

Согласно трём из них, организация-перевозчик приобрела 549 тысяч масок по цене 1,64 рубля за штуку, а продаёт их – по 30 рублей за штуку.

Также были закуплены 1,4 миллиона пар перчаток по цене 4,37 рубля за пару, продаются же они по 20 рублей за пару.

Пресс-служба департамента транспорта Москвы ответила Русской службе Би-би-си, заявив, что речь в её публикации идёт о старых контрактах, ни один из которых не был исполнен, так как все они были заключены до пандемии, а сейчас по таким низким ценам поставщики продавать товар отказываются.

В Дептрансе подчеркнули, что "сейчас очень сложно купить всё, что связано с пандемией" – в особенности средства защиты. Например, при закупке маски в Китае её стоимость, утверждают в департаменте, – от 21 до 23 рублей за штуку без учёта логистики.

С 12 мая в Москве введён режим обязательного ношения гражданами медицинских масок и перчаток в общественных местах, включая транспорт. Нарушителям режима грозит штраф в 5 тысяч рублей. Городские власти пообещали, что приобрести маски и перчатки можно будет в вестибюлях станций метрополитена и что они не допустят дефицита масок.