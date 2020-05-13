В США отказались от использования российских аппаратов ИВЛ

Власти американских штатов возвращают аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М", привезенные из России. Аппараты не использовались в больницах, а хранились на складах, сообщили BuzzFeed в Федеральном агентстве США по урегулированию чрезвычайных ситуаций (FEMA).

За последние дни в России дважды происходили пожары в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в результате которых погибли шесть пациентов с COVID-19. По предварительным данным, причиной пожаров стало короткое замыкание в аппаратах "Авента-М".

Из-за чрезмерной осторожности власти штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси возвращают российские аппараты ИВЛ в FEMA. Организация определиться с будущим российских аппаратов после результатов расследования пожара в петербургской больнице, заявили в агентстве.

Аппараты "Авента-М" производят на Уральском приборостроительном заводе. Представитель FEMA подтвердил ТАСС, что они поставлялись в США в начале апреля.