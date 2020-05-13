В России впервые с 2008 года могут объединить два региона

Временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный сегодня объявят о начале процесса объединения регионов в единый субъект Российской Федерации.



Об этом РБК рассказали источники, близкие к руководству Архангельской области. Позже в среду эту информацию подтвердил ТАСС врио губернатора НАО Бездудный. С заявлением о намерении объединиться главы регионов выступят в столице Ненецкого автономного округа— Нарьян-Маре. Предполагается, что референдум по объединению пройдет уже в этом году, рассказал собеседник издания.

В начале апреля издание уже писало, что в Кремле рассматривают возможность объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Тогда глава НАО Александр Цыбульский был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области вместо ушедшего в отставку по собственному желанию Игоря Орлова.

Ненецкий автономный округ и Архангельская область относятся к так называемым регионам-матрешкам. НАО одновременно является самостоятельным субъектом и составной частью Архангельской области, пишет РБК. Другие "матрешки" — это Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, которые, будучи самостоятельными регионами, в то же время входят в состав Тюменской области.

Согласно законодательству, вопрос об объединении регионов выносится на референдум на обеих территориях. В случае поддержки граждан, президент должен внести в Госдуму конституционный законопроект об образовании нового региона.