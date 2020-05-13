Верховная Рада приняла "антиколомойский" законопроект

Верховная Рада Украины в среду приняла в окончательном чтении законопроект о совершенствовании регулирования банковской деятельности. Он получил неофициальное название "антиколомойского", поскольку, помимо прочего, его вступление в силу фактически сделает невозможным возвращение ранее национализированного банка "Приват" его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.
Законопроект предусматривает, что собственники и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены через выведение финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только денежной форме. При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.
Таким образом, даже если суд признает, что права Коломойского были нарушены, он не сможет вернуть банк в свою собственность.
Принятие законопроекта было последним условием для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. Во время голосования в зале присутствовал президент Владимир Зеленский, который призвал депутатов его поддержать. "За" голосовали 270 депутатов при необходимых 226, документ поддержали большинство представителей фракции "Слуга народа", а также фракция "Голос" и ряд депутатских групп.
К законопроекту было внесено 16 тысяч поправок. Его сторонники расценили это как попытку саботировать его принятие. В регламент Рады внесли изменения, позволившие не рассматривать каждую поправку по отдельности, а отклонять их пакетами.
Ранее Верховная Рада одобрила ещё один ключевой для сотрудничества с МВФ законопроект - о снятии моратория на куплю-продажу земли.
- Во время избирательной кампании Владимира Зеленского Коломойского называли одним из его сторонников. После победы Зеленского на выборах в прошлом году предприниматель вернулся на Украину, где не жил несколько лет. Власти Украины, однако, и при Зеленском отказались возвращать Коломойскому "Приватбанк", а сам президент выступал с критикой в адрес олигарха.
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