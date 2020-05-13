Верховная Рада приняла "антиколомойский" законопроект

Верховная Рада Украины в среду приняла в окончательном чтении законопроект о совершенствовании регулирования банковской деятельности. Он получил неофициальное название "антиколомойского", поскольку, помимо прочего, его вступление в силу фактически сделает невозможным возвращение ранее национализированного банка "Приват" его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.

Законопроект предусматривает, что собственники и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены через выведение финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только денежной форме. При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

Таким образом, даже если суд признает, что права Коломойского были нарушены, он не сможет вернуть банк в свою собственность.

Принятие законопроекта было последним условием для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. Во время голосования в зале присутствовал президент Владимир Зеленский, который призвал депутатов его поддержать. "За" голосовали 270 депутатов при необходимых 226, документ поддержали большинство представителей фракции "Слуга народа", а также фракция "Голос" и ряд депутатских групп.

К законопроекту было внесено 16 тысяч поправок. Его сторонники расценили это как попытку саботировать его принятие. В регламент Рады внесли изменения, позволившие не рассматривать каждую поправку по отдельности, а отклонять их пакетами.

Ранее Верховная Рада одобрила ещё один ключевой для сотрудничества с МВФ законопроект - о снятии моратория на куплю-продажу земли.