В Архангельской области и Ненецком АО пройдут референдумы об объединении

Временно исполняющие обязанности глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали в Нарьян-Маре меморандум о подготовке к объединению двух регионов. Об этом сообщило агентство ТАСС. Целью объединения названо “ускорение социально-экономического развития” территории и “повышение уровня жизни граждан”.
Для создания нового региона, жители обоих субъектов должны одобрить объединение на референдуме. Он, по данным газеты “Ведомости”, должен пройти в единый день голосования 13 сентября. Тогда новый регион будет создан к середине 2021 года.
Среди вариантов названия объединенного региона — Северный край, Архангельский край и другие, утверждает собеседник газеты. Может быть, он будет называться Архангельской областью. По его словам, на переходный период глава нового региона будет назначаться региональным парламентом.
Ненецкий автономный округ — часть так называемого “региона-матрёшки”, он является самостоятельным субъектом Российской федерации, но входит в состав Архангельской области. Его население — всего чуть больше 44 тысяч человек, при этом он нефтедобывающий регион с профицитным бюджетом. Два крупнейших донора региона — ЛУКОЙЛ и “Роснефть”, добывающие нефть через совместное предприятие “Башнефть-Полюс” на месторождении имени Требса и Титова, нефть которых отгружается через морской терминал в Варандее.
Один из собеседников “Ведомостей” утверждает, что одна из причин объединения — снижение цен на нефть. При нефти по 30 долларов за баррель добыча в регионе становится убыточной, и бюджет уменьшается в два раза, считает он. Один из экспертов газеты “Коммерсантъ” считает, что объединение регионов может спровоцировать протесты со стороны жителей Ненецкого автономного округа.
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