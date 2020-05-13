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Бывший глава штаба Трампа отправлен из тюрьмы под домашний арест

Пол Манафорт

Пола Манафорта, бывшего главу избирательного штаба президента США Дональда Трампа, перевели из тюрьмы под домашний арест из-за угрозы заражения коронавирусом и пожилого возраста. Об этом сообщает американская пресса со ссылкой на адвокатов.

Манафорту 71 год. Выйти на свободу он должен был в 2024 году.

В конце прошлого года Манафорт попал в больницу из-за проблем с сердцем. В начале 2020 года бывший руководитель штаба Трампа перенёс бронхит.

Генеральный прокурор Сосеинённых Штатов Уильям Барр ранее выпустил директиву, которая предполагает перевод из тюрем под домашний арест заключённых из-за угрозы эпидемии COVID-19.

  • В марте 2019 года Манафорта приговорили к семи с половиной годам тюрьмы. Его признали виновным в сговоре против США, незаконном лоббировании интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича и финансовых преступлениях по время работы политическим консультантом на Украине. Манафорт признал вину.
  • Незаконные схемы доходов Манафорта были раскрыты во время расследования вероятного вмешательства России в выборы в США в 2016 году. Расследование проводил спецпрокурор Роберт Мюллер. Следователи утверждали, что Манафорт дал ложные показания Мюллеру и запугивал свидетелей.

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