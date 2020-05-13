Бывший глава штаба Трампа отправлен из тюрьмы под домашний арест

Пола Манафорта, бывшего главу избирательного штаба президента США Дональда Трампа, перевели из тюрьмы под домашний арест из-за угрозы заражения коронавирусом и пожилого возраста. Об этом сообщает американская пресса со ссылкой на адвокатов.

Манафорту 71 год. Выйти на свободу он должен был в 2024 году.

В конце прошлого года Манафорт попал в больницу из-за проблем с сердцем. В начале 2020 года бывший руководитель штаба Трампа перенёс бронхит.

Генеральный прокурор Сосеинённых Штатов Уильям Барр ранее выпустил директиву, которая предполагает перевод из тюрем под домашний арест заключённых из-за угрозы эпидемии COVID-19.