Бывший глава штаба Трампа отправлен из тюрьмы под домашний арест

Пола Манафорта, бывшего главу избирательного штаба президента США Дональда Трампа, перевели из тюрьмы под домашний арест из-за угрозы заражения коронавирусом и пожилого возраста. Об этом сообщает американская пресса со ссылкой на адвокатов.
Манафорту 71 год. Выйти на свободу он должен был в 2024 году.
В конце прошлого года Манафорт попал в больницу из-за проблем с сердцем. В начале 2020 года бывший руководитель штаба Трампа перенёс бронхит.
Генеральный прокурор Сосеинённых Штатов Уильям Барр ранее выпустил директиву, которая предполагает перевод из тюрем под домашний арест заключённых из-за угрозы эпидемии COVID-19.
- В марте 2019 года Манафорта приговорили к семи с половиной годам тюрьмы. Его признали виновным в сговоре против США, незаконном лоббировании интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича и финансовых преступлениях по время работы политическим консультантом на Украине. Манафорт признал вину.
- Незаконные схемы доходов Манафорта были раскрыты во время расследования вероятного вмешательства России в выборы в США в 2016 году. Расследование проводил спецпрокурор Роберт Мюллер. Следователи утверждали, что Манафорт дал ложные показания Мюллеру и запугивал свидетелей.