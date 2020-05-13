ЕГЭ перенесли на более поздний срок из-за коронавируса

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для выпускников средних школ в этом учебном году перенесут на более поздний срок. Об этом сообщило сегодня Министерство просвещения России. Экзамен проведут только для учащихся, которые собираются поступать в вузы.

Точные сроки пока не называются. Ранее начало экзаменов было запланировано на 8 июня.

Министр просвещения Сергей Кравцов также не исключает возможность отмены основного госэкзамена (ОГЭ) для выпускников 9-х классов. В этом случае школьники будут аттестованы по текущим оценкам.

Пока решения относительно ОГЭ принимают отдельные регионы. Сегодня стало известно, что из-за риска распространения коронавируса отменить ОГЭ решило министерство образования Свердловской области.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ЕГЭ потребуется перенести на конец лета этого года. По его словам, "на июнь точно ориентироваться нельзя", экзамен, если будет благоприятная обстановка, можно будет провести в августе или сентябре.

Министерство просвещения рекомендовало досрочно завершить учебный год в школах. Регионы будут сами решать когда заканчивать занятия. В министерстве рекомендовали завершить учебный год для учеников 1-8 классов 15 или 16 мая, для 10-х классов 29 или 30 мая. Учащиеся 9-х и 11-х классов должны закончить занятия 5 июня.