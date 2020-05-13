Выгнать Пескова! И другие способы борьбы с вирусом

Владимир Жириновский с трибуны Госдумы требует уволить пресс-секретаря президента за то что тот неосторожно подцепил коронавирус. Его не может разжалобить даже то обстоятельство, что Песков является членом партии ЛДПР. Президент РФ обрушивается на сайт Госуслуги за то, что тот обрушился под наплывом желающих получить пособие. Свирепые проверки в Москве: неподъемные штрафы за отсутствие пропусков, масок, перчаток. А как вы начали дни, в которые как бы должны работать, наши уважаемые зрители? Звоните в прямой эфир начиная с 19.05 по номеру 8-800-200-22-12. В программе "Лицом к событию" участвуют политики: Владимир Милов, Елена Русова, Андрей Морев. Ведущая Елена Рыковцева