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Меркель: против России могут принять меры в связи с хакерской атакой

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду заявила, что против России могут быть приняты меры в связи с хакерской атакой на сайт Бундестага, осуществлённой в 2015 году.

Выступая в Бундестаге, канцлер сказала, что у германской прокуратуры есть достаточные доказательства причастности России к этой атаке.

По словам Меркель, речь шла об эпизоде "гибридной войны", а не о случайности. Канцлер подчеркнула, что Берлин оставляет за собой право принять ответные меры в отношении России. Она отметила, что выступает за улучшение отношений с Россией, но действия Москвы являются серьёзным препятствием для достижения этой цели.

Меркель упомянула также убийство бывшего полевого командира чеченских сепаратистов Зелимхана Хангошвили в германской столице в августе прошлого года. Берлин официально обвинил Москву в недостаточном сотрудничестве при расследовании этого преступления, по подозрению в котором арестован российский гражданин. Согласно расследованию Bellingcat, он связан с российским спецслужбами. В связи с убийством Германия выслала из страны двух российских дипломатов.

  • Как сообщается, германская полиция подозревает в совершении кибератаки россиянина Дмитрия Бадина. Американская ФБР разыскаивает его по подозрениям в хакерских атаках против США - в том числе в связи с предвыборной кампанией 2016 года.
  • По данным журнала Spiegel, в результате кибератаки на сервер Бундестага хакеры, в частности, получили доступ к данным электронной почты Меркель за период с 2012 по 2015 годы. В германской прессе сообщалось, что прокуратура подозревает российскую военную разведку ГРУ (ГУ ГШ) в организации кибератаки.

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