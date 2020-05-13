Приговор футболистам Мамаеву и Кокорину отправлен на пересмотр

Второй кассационный суд отправил на пересмотр приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. В мае прошлого года их осудили по обвинению в хулиганстве по предварительному сговору. Суд удовлетворил жалобу адвокатов спортсменов, Игоря Бушманова и Татьяны Стукаловой, усмотрев в приговоре "существенные нарушения закона".
В жалобе защитники указали, что Пресненский суд Москвы, вынося приговор, незаконно вменил футболистам причинение одних и тех же повреждений водителю ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой. Кроме того, по мнению адвокатов, не была дана надлежащая оценка позиции защиты об отсутствии у подсудимых хулиганских побуждений и не была исследована видеозапись произошедшего, на которой якобы видны провокационные действия водителя.
Приговор отправлен на пересмотр в Мосгорсуд. Адвокаты намерены добиваться переквалификации статьи в уголовном деле.
- 8 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат, а также их друг Александр Протасовицкий устроили две драки в центре Москвы. В первом случае они избили водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, во втором – директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора компании – разработчика лимузина для администрации президента России Сергея Гайсина.
- В начале мая прошлого года Пресненский суд Москвы признал всех четверых виновными в хулиганстве по предварительному сговору и приговорил их к лишению свободы на сроки до полутора лет.
- Спустя четыре месяца Мамаев и Кокорин вышли из колонии – суд принял решение об их условно-досрочном освобождении. Павел Мамаев подписал контракт с футбольным клубом "Ростов". Александр Кокорин – новый контракт со своим прежним клубом, санкт-петербургским "Зенитом".
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