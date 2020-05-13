Приговор футболистам Мамаеву и Кокорину отправлен на пересмотр

Второй кассационный суд отправил на пересмотр приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. В мае прошлого года их осудили по обвинению в хулиганстве по предварительному сговору. Суд удовлетворил жалобу адвокатов спортсменов, Игоря Бушманова и Татьяны Стукаловой, усмотрев в приговоре "существенные нарушения закона".

В жалобе защитники указали, что Пресненский суд Москвы, вынося приговор, незаконно вменил футболистам причинение одних и тех же повреждений водителю ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой. Кроме того, по мнению адвокатов, не была дана надлежащая оценка позиции защиты об отсутствии у подсудимых хулиганских побуждений и не была исследована видеозапись произошедшего, на которой якобы видны провокационные действия водителя.

Приговор отправлен на пересмотр в Мосгорсуд. Адвокаты намерены добиваться переквалификации статьи в уголовном деле.