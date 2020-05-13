Госдума одобрила запрет избираться судимым по статьям средней тяжести

Государственная дума России одобрила во втором чтении законопроект запрещающий участвовать в выборах судимым по статьям средней тяжести Уголовного кодекса. Среди них так называемая "дадинская статья" за многократное нарушение закона о митингах.

За законопроект проголосовали 237 членов партии "Единая Россия", против - 23 депутата от "Справедливой России" и КПРФ. Воздержались двое: один парламентарий от КПРФ и ещё один от ЛДПР, остальные члены партии ЛДПР не проголосовали. Авторами законопроекта стали депутаты "Единой России" Дмитрий Белик, Дмитрий Вяткин и Евгений Ревенко. Документ был внесён в Госдуму 8 мая.

Член Совета по правам человека историк Николай Сванидзе назвал новый закон антиконституционным. По его мнению, к уголовным статьям добавляются политические, такие как "дадинская", по которым нельзя запрещать людям баллотироваться. Ранее запрет на участие в выборах действовал только для осуждённых по тяжким и особо тяжким статьям.