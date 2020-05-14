В России образовались очереди за выплатами пособий на детей

У отделений Пенсионного фонда во многих российских городах выстроились очереди людей, желающих подать заявку на получение пособий на детей, которые обещал семьям президент Владимир Путин.

Об очередях сообщали в Саратове, Красноярске, Барнауле, Чите, Сочи, Смоленске, Тюмени, Брянске и других городах, пишет "Медуза". В большинстве случаев люди не соблюдали дистанцию, которую предписывают правила самоизоляции.

При этом сайт на портале госуслуг, на котором с 12 мая можно подать заявку, в первые часы после запуска из-за большого количества желающих оформить заявление работал с перебоями.

Как сообщили "Коммерсанту" в Минкомсвязи, на портале по выплатам на детей каждую минуту оформляется более двух тысяч заявлений. Всего за 20 часов работы электронной формы через портал направили заявления на получение выплат более 2 миллионов человек.

Одновременно, как пишет издание, в интернете появились несколько десятков мошеннических сайтов, предлагающих зарегистрироваться для выплат пособий на детей. Часть из них, под видом проверок на выдачу пособий, используются для кражи персональных данных или логина и пароля для входа на официальный портал, другая часть – для мошенничества с выплатами.

11 мая президент России Владимир Путин в связи с последствиями эпидемии коронавируса объявил о выплатах семьям по 10 000 рублей на детей от 3 до 15 лет. Сами выплаты начнутся с 1 июня, а заявление на них можно подать до 1 октября.

По оценкам властей, в общей сложности поддержку смогут получить 27 миллионов детей.